Зеленский — Путину: "Я бы не советовал соблазнять граждан Украины паспортами РФ"

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", — написал политик. Это его реакция на слова Владимира Путина о том, что в России думают над тем, чтобы получение российского гражданства для всех украинцев стало проще.

Владимир Зеленский считает, что гражданство России, в частности, дает "право быть арестованным за мирный протест" и "право не иметь свободных и конкурентных выборов".

Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Россией, однако не "на языке угроз, военного и экономического давления". Затем последовало предложение правительству России обменять пленных в формате "всех на всех".

Полная нормализация отношений России и Украины, согласно его мнению, возможна "только после полной деоккупации". Зеленский отметил, что это касается Крыма и Донбасса.