Вс, 28.04.2019
Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям — за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене — за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что про меня говорили, наверное, она не вышла бы за меня. Владимир Зеленский

Зеленский — Путину: "Я бы не советовал соблазнять граждан Украины паспортами РФ"

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Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал обращение на украинском и русском языках к президенту России Владимиру Путину.

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", — написал политик. Это его реакция на слова Владимира Путина о том, что в России думают над тем, чтобы получение российского гражданства для всех украинцев стало проще.

Владимир Зеленский считает, что гражданство России, в частности, дает "право быть арестованным за мирный протест" и "право не иметь свободных и конкурентных выборов".

Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Россией,  однако не "на языке угроз, военного и экономического давления". Затем последовало предложение правительству России обменять пленных в формате "всех на всех".

Полная нормализация отношений России и Украины, согласно его мнению, возможна "только после полной деоккупации". Зеленский отметил, что это касается Крыма и Донбасса.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти думают над тем, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины российское гражданство. Президент России также добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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