"Как это не разглядели?": Понаровская впервые пришла на программу о Юлии Началовой

Программа началась со старого интервью, которое дала когда-то Ирина Понаровская. Там она рассказывала журналистке о том, как относится к Юлии.



"Так получилось, что я с ней встретилась и я захотела не упустить момента, чтобы поставить ее рядом с собой. Мне обидно, что я достаточно много сделала на сцене и нет никого,кто бы принял это. ... Она все время слушает, смотрит как я работаю... У нее такой музыкальный вкус, который ко мне пришел значительно позже...Я ее обожаю...", - говорила она.

Звезда сама не знает, почему она пришла на эту программу. Свои действия она объясняет тем, что хорошо относится к родителям Юлии, да и с Малаховым у нее сложился хороший союз. Хоть Понаровской было ужасно тяжело говорить, а слезы то и дело подступали, она смогла рассказать как начинался творческий путь Началовой и почему она не хотела делать из девочки свою копию.



"Она необыкновенная. Она не просто молодая и красивая. Она талантливая, она знаковая фигура. Как это не разглядели? ... Я ее вела до 16 лет, дальше она должна была выпархивать сама", - объяснила Ирина Витальевна, почему не принимала участие в дальнейшей жизни Юлии.

Андрей Малахов демонстрировал архивные кадры с юной Началовой, которая выступала в платьях Понравской. Исполнительница рассказала, что у нее хранятся все вещи в которых снималась и пела маленькая Юлия, она обязательно их передаст родным.

"Никакая я не крестная мама. Она просто была со мной!", - подытожила Ирина Витальевна.

Она объясняла, что хотела получить определенный опыт от этой девочки. Началова была уникальна.

"Я мечтала быть с ней... Мне было чему научиться у нее. Изумительные родители. Папа, который пишет прекрасные песни. Почти целый диск, который мы написали вместе. "Женщина всегда права", "Гитара", "Мои друзья", "Блюз любви" - это вес папа. ...

Я же напросилась в жюри "Утренняя звезда", чтобы поставит ей 100... Из принципа... Мне на надо было смотреть, как она выступает", - вспоминает Понаровская.

Она объяснила, что ее горе "молчаливое", поэтому она не появилась нигде в эфирах в момент, когда Началова умерла.

Ирина Витальевна подчеркнула, что она ничему ее не учила. У нее был невероятный талант и прозрачный голос. Понаровская вспомнила, как они вместе готовились к конкурсу в Нью-Йорке, где Началова обошла саму Кристину Агилеру.

Дуэт "Леди-звезда" Понаровская заказала у отца Юлии, чтобы как-то показать перемену поколений. Началова помнила этот момент и потом повторила со своей дочерью Верочкой во время сольного концерта.

Ирина Витальевна вспомнила, как папа боялся отпускать Юлию с ней на гастроли. Но иногда они уезжали вместе. Понаровская трогательно вспомнила, как они ели воблу и пили кока-колу. Она подчеркнула, что в такие моменты делилась с девочкой своими тайнами, которые теперь никто и никогда не узнает.