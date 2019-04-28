Вс, 28.04.2019
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В пикнике на Деглавском мосту участвовали более 100 человек

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Пикник на Деглавском мосту

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

На закрытом Деглавском мосту вчера состоялся пикник, в котором приняли участие более 100 человек. У полиции нет информации о каких-либо инцидентах во время этого мероприятия.

Люди приходили на пикник семьями, со своими стульями, пледами и угощением, через громкоговорители звучала музыка.

Согласно описанию мероприятия, организаторами пикника выступили активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.

Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля. Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) о его безопасности.

Фотогалерея: Пикник на Деглавском мосту

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