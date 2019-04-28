В пикнике на Деглавском мосту участвовали более 100 человек

На закрытом Деглавском мосту вчера состоялся пикник, в котором приняли участие более 100 человек. У полиции нет информации о каких-либо инцидентах во время этого мероприятия.
Люди приходили на пикник семьями, со своими стульями, пледами и угощением, через громкоговорители звучала музыка.
Согласно описанию мероприятия, организаторами пикника выступили активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.
Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля. Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) о его безопасности.
Фотогалерея: Пикник на Деглавском мосту