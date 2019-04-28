Вс, 28.04.2019
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После ДТП у певицы МакSим частичная потеря памяти

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МакSим

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist/

Популярной российской певицы МакSим (наст. имя - Марина Амбросимова) попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Менеджер певицы Маргарита Соколова разместила на своей Instagram-странице пост, в котором показала ушибы артистки. Сейчас она рассказала, что к сожалению у звезды кратковременные провалы в памяти, она даже не может вспомнить была авария или нет. 

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist/sokllovamargarita/коллаж Русский TVNET

Несчастный случай произошел за границей. Певица торопилась в аэропорт, поэтому вызвала такси. Водитель нарушил правила и превысил скоростной режим. Машину занесло, автомобиль несколько раз ударился о забор, который шел вдоль дороги. 

Соколова подчеркивает, что МакSим повезло, так как она была пристегнута. 

В самом первом интервью,  менеджер исполнительницы рассказала, что у звезды лишь синяки и ссадины. Сейчас же издание StarHit.ru передает, что у артистки 
сотрясение мозга, а от шока возникли нарушения речи.

"У нее шоковое состояние и кратковременная потеря памяти от ударов. Она сейчас даже не понимает, было это или нет", - пояснила Соколова. 

Напомним, что у певицы две дочери - 10-летняя Александра и четырехлетняя Мария. Девочки сейчас находятся с бабушкой и девушкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голодные дети в кондитерской🤣🤣

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