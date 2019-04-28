После ДТП у певицы МакSим частичная потеря памяти

Популярной российской певицы МакSим (наст. имя - Марина Амбросимова) попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Менеджер певицы Маргарита Соколова разместила на своей Instagram-странице пост, в котором показала ушибы артистки. Сейчас она рассказала, что к сожалению у звезды кратковременные провалы в памяти, она даже не может вспомнить была авария или нет.
Несчастный случай произошел за границей. Певица торопилась в аэропорт, поэтому вызвала такси. Водитель нарушил правила и превысил скоростной режим. Машину занесло, автомобиль несколько раз ударился о забор, который шел вдоль дороги.
Соколова подчеркивает, что МакSим повезло, так как она была пристегнута.
В самом первом интервью, менеджер исполнительницы рассказала, что у звезды лишь синяки и ссадины. Сейчас же издание StarHit.ru передает, что у артистки
сотрясение мозга, а от шока возникли нарушения речи.
"У нее шоковое состояние и кратковременная потеря памяти от ударов. Она сейчас даже не понимает, было это или нет", - пояснила Соколова.
Напомним, что у певицы две дочери - 10-летняя Александра и четырехлетняя Мария. Девочки сейчас находятся с бабушкой и девушкой.