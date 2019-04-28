После ДТП у певицы МакSим частичная потеря памяти

Популярной российской певицы МакSим (наст. имя - Марина Амбросимова) попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Менеджер певицы Маргарита Соколова разместила на своей Instagram-странице пост, в котором показала ушибы артистки. Сейчас она рассказала, что к сожалению у звезды кратковременные провалы в памяти, она даже не может вспомнить была авария или нет.