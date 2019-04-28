Составлен портрет будущего ребенка герцогов Сассекских

Рождение малыша ожидают в начале мая. Пол и имя пока хранятся в тайне, в связи, с чем букмекеры пытаются отгадать их, принимая соответствующие ставки.

На данный момент наиболее частотный вариант - девочка с рыжими волосами по имени Диана.

Согласно сообщению Straits Times, — одна из самых популярных букмекерских контор страны William Hill принимает ставки на рождение малышки с коэффициентом 2 к 5. По словам сотрудников компании, обычно такие коэффициенты говорят о том, что игроки знают наверняка об исходе события. Однако в этом случае все равно есть вероятность, что некоторые клиенты компании просто повторяли за ставками других.

Напомним, Гарри и Меган уже заявили, что рождение их ребенка будет носить частный характер. С официальным заявлением они выступят после того, как сами насладятся радостным событием. При этом

представители Кенсингтонского дворца сообщили, что все-таки сообщат общественности о рождении очередного наследника британского престола.

Будущие родители решили также не устраивать традиционную фотосессию на крыльце клиники - они сделают снимки с первенцем спустя несколько дней на территории Виндзорского замка.