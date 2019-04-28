В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Депутат пояснил, что многие на Украине и, в частности, он выросли на этих фильмах, но при этом отметил, что не возвращение фильмов о российской армии ни к чему.

"Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", - сказал Разумков.

При этом мужчина добавил, что ситуация с выступлениями российских артистов на Украине могла бы измениться, если произойдут изменения в законодательстве по этому вопросу.

"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация", - сказал Разумков. Однако спикер штаба Зеленского не уточнил, планируются ли соответствующие поправки.