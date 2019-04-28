В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о том, что желал бы смотреть советское кино на украинском телевидении.
Депутат пояснил, что многие на Украине и, в частности, он выросли на этих фильмах, но при этом отметил, что не возвращение фильмов о российской армии ни к чему.
"Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я", - сказал Разумков.
При этом мужчина добавил, что ситуация с выступлениями российских артистов на Украине могла бы измениться, если произойдут изменения в законодательстве по этому вопросу.
"По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация", - сказал Разумков. Однако спикер штаба Зеленского не уточнил, планируются ли соответствующие поправки.
Ранее сообщало, что ряд российских артистов попал под запрет на въезд в Украину, так как посещали Крым. В числе попавших в "чёрный список" артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Через время украинский Минкульт расширил список до 113 человек.