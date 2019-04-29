В Риге выступит трогательная и обворожительная Женя Любич

"Русская француженка" Женя Любич получила свою мировую популярность благодаря участию в проекте Nouvelle Vague. С ним объездила полмира, выступая на фестивалях и концертах, в том числе, и в легендарном парижском зале "Олимпия".

Женя Любич ФОТО: Пресс-фото

Женя является автором более 300 песен. Ее песни вошли в саундтреки более чем к 30 фильмам и сериалам.

Песня "Колыбельная тишины", ставшая главной темой русского кинофэнтези "Он - дракон", теперь является своего рода визитной карточкой певицы, по которой ее узнают в любом уголке земного шара. А удалая "Russian Girl" превратилась в гимн русской диаспоры разных стран.

В 2018 году Женя Любич и группа "Звери" выпустили сингл L’été, как часть мирового релиза саундтрека к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова.

Трепетный голос, чувственная поэзия, европейская изысканность и русская непосредственность – вот неполный список достоинств Жени Любич.

Женя Любич ФОТО: Пресс-фото

Не важно, на каком языке поёт Женя, на английском, французском или русском, неважно, какие инструменты сопровождают её голос - в любом случае композиции звучат трогательно и гармонично.

В Риге певица выступит в сопровождении группы.

Состав группы: Женя Любич (вокал), Павел Илюшин (гитара), Дмитрий Турьев (бас), Петр Михеев (барабаны), Алексей Худницкий (звук).

Для это события организаторы фестиваля в сотрудничестве с партнерами подготовили гастрономический корнер во французском стиле для создании особенной атмосферы парижских творческих площадок: изысканные напитки и традиционные французские закуски, а также устричный бар.

Билеты можно приобрести на сайте Bilešu Serviss.