Жестяная свадьба: 8 лет со дня бракосочетания герцогов Кембриджских
Герцог и герцогиня Кембриджские - принц Умльям и Кейт Миддлтон - отмечают сегодня 8-ю годовщину свадьбы.
29 апреля 2011 года весь мир наблюдал за роскошной церемонией бракосочетания старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Уильяма и его невесты - Кейт Миддлтон.
За это время супруги уже стали родителями троих очаровательных деток - принца Джорджа (6), принцессы Шарлотты (4) и принца Луи, которому совсем недавно исполнился годик.
Кенсингтонский дворец опубликовал в соцсетях поздравление с этим знаменательным днем.
Смотрите фото - самые яркие моменты из жизни королевской пары:
Фотогалерея: Уильям и Кейт на церемонии BAFTA
Фотогалерея: Уильям и Кейт на рождественском мероприятии для детей в Букингемском дворце
Фотогалерея: Герцог Кембриджский Уильям
Фотогалерея: Королевская свадьба года