Жестяная свадьба: 8 лет со дня бракосочетания герцогов Кембриджских

29 апреля 2011 года весь мир наблюдал за роскошной церемонией бракосочетания старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Уильяма и его невесты - Кейт Миддлтон.

За это время супруги уже стали родителями троих очаровательных деток - принца Джорджа (6), принцессы Шарлотты (4) и принца Луи, которому совсем недавно исполнился годик.

Кенсингтонский дворец опубликовал в соцсетях поздравление с этим знаменательным днем.

Смотрите фото - самые яркие моменты из жизни королевской пары:

Фотогалерея: Уильям и Кейт на церемонии BAFTA

Фотогалерея: Уильям и Кейт на рождественском мероприятии для детей в Букингемском дворце

Фотогалерея: Герцог Кембриджский Уильям