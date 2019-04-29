Пн, 29.04.2019
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Жестяная свадьба: 8 лет со дня бракосочетания герцогов Кембриджских
Кейт + Уильям

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Герцог и герцогиня Кембриджские - принц Умльям и Кейт Миддлтон - отмечают сегодня 8-ю годовщину свадьбы.

29 апреля 2011 года весь мир наблюдал за роскошной церемонией бракосочетания старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Уильяма и его невесты - Кейт Миддлтон.

За это время супруги уже стали родителями троих очаровательных деток - принца Джорджа (6), принцессы Шарлотты (4) и принца Луи, которому совсем недавно исполнился годик.

Кенсингтонский дворец опубликовал в соцсетях поздравление с этим знаменательным днем.

Смотрите фото - самые яркие моменты из жизни королевской пары:

 Фотогалерея: Уильям и Кейт на церемонии BAFTA

Фотогалерея: Уильям и Кейт на рождественском мероприятии для детей в Букингемском дворце

Фотогалерея: Герцог Кембриджский Уильям

Фотогалерея: Королевская свадьба года

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