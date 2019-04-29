Фаворит Ольги Бузовой - Леша Свик едет с концертом в Ригу

Родился артист в Екатеринбурге. Свой творческий путь начал с баттлов, а потом несколько лет выпускал лирические композиции, которые не получали положительных отзывов.

В 2017 году успех пришел после написания песни "Я хочу танцевать", и Свик мгновенно стал лидером по прослушиваниям в соцсети ВКонтакте.

Музыкант уже успел поработать с такими исполнителями, как Homie, Внук, Dramma, 4atty aka Tilla из "Грибов" и многими другими.

Сам музыкант в начале карьеры считал, что его творчество не имеет конкретной направленности и свободно от стилистических рамок.

С годами звучание артиста изменилось - это не привычный рэп в классическом понимании, а скорее соединение танцевальной музыки и меланхоличного хип-хопа.

Невероятную популярность Свику принес совместный дуэт с Ольгой Бузовой. На момент написания статьи, их видеоклип "Поцелуй на балконе" посмотрело свыше 1,7 млн человек.