Пн, 29.04.2019
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Фаворит Ольги Бузовой - Леша Свик едет с концертом в Ригу

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Леша Свик

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 10 мая на сцене ночного клуба Studio 69 выступит российский хип-хоп исполнитель Лёша Свик (наст. имя - Алексей Норкитович). Об этом сообщает портал balticevents.info.

Родился артист в Екатеринбурге. Свой творческий путь начал с баттлов, а потом несколько лет выпускал лирические композиции, которые не получали положительных отзывов.

В 2017 году успех пришел после написания песни "Я хочу танцевать", и Свик мгновенно стал лидером по прослушиваниям в соцсети ВКонтакте. 

Музыкант уже успел поработать с такими исполнителями, как Homie, Внук, Dramma, 4atty aka Tilla из "Грибов" и многими другими.

Сам музыкант в начале карьеры считал, что его творчество не имеет конкретной направленности и свободно от стилистических рамок.

С годами звучание артиста изменилось  - это не привычный рэп в классическом понимании, а скорее соединение танцевальной музыки и меланхоличного хип-хопа.

Невероятную популярность Свику принес совместный дуэт с Ольгой Бузовой. На момент написания статьи, их видеоклип "Поцелуй на балконе" посмотрело свыше 1,7 млн человек. 

Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

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