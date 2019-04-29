Совсем скоро запустят первые прямые чартерные авиарейсы между Южной Кореей и Латвией

Как сообщает The Korea Times, Hanjin Travel одно из крупнейших турагентств в Южной Корее. У него заключено соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Korean Air. Отмечается, что такой маршрут значительно сэкономит время корейских туристов, путешествующих в Латвию. До этого, чтобы попасть в Ригу, туристам из Кореи нужно было лететь в Россию, а после пересаживаться на какой-нибудь рейс, который летит в Латвию.

Генеральный менеджер туристического агентства Парк Дон Джон сказал, что май и июнь выбраны для прямых рейсов так, как "это лучшее время в году для туриста, чтобы посетить Латвию".

Посол Латвии в Южной Корее Петерис Вайварс сообщил, что о"корейские друзья будут приятно удивлены разнообразием блюд, чистым воздухом и землей, а также нашей историей и богатой культурой".

"Это первые шаги в правильном направлении. Очень надеюсь, что уже в следующем году увидим не только чартерные рейсы, но и регулярные прямые полеты между Латвией и Южной Кореей", - заявил Вайварс.

Korean Air назначит в Ригу самолеты Airbus A330-200, в которых 218 пассажирских мест. Полёт из Инчхона в Ригу длится около десяти часов и 15 минут.

Hanjin Travel продает поездки в Ригу в четырех ценовых категориях - за 2,89 миллиона вон (2230 евро), 2,99 миллионов вон (2310 евро), 3,69 миллионов вон (2850 евро) и 4,89 миллионов вон (3775 евро).

Все четыре программы длятся девять дней, и в это время предусмотрены визиты туристов в Эстонию и Литву. Цены зависят от того, какой маршрут и активность выберет турист.

Туристическое агентство сообщило, что на прошлой неделе было продано более 80% туров в Латвию.