Мертвые пользователи соцсетей превзойдут живых по численности

По данным результатов анализа, минимум 1,4 миллиарда участников сообщества скончаются до 2100 года. В этом случае число "мертвых" аккаунтов превысит число живых пользователей к 2070 году.

Экспертами были разработаны два экстремальных сценария. Первый описывает ситуацию, в которой новые пользователи вовсе перестанут регистрируются на сайте Facebook, второй — что их число увеличивается на 13 процентов ежегодно. Однако исследователи предполагают, что реальность продемонстрирует некие средние показатели обоих прогнозов.

В том случае, если рост Facebook возобновится с нынешними темпами, число скончавшихся пользователей достигнет 4,9 миллиарда к концу этого века.

Эксперты уверены, что это может иметь серьезные последствия для цифрового наследия человечества. Соавтор исследования Дэвид Уотсон отметил, что Facebook является уникальным культурным архивом, где собраны разнообразные проявления человеческого существования.