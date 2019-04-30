"Строгая госпожа": 54-летняя Алена Апина снялась в латексном костюме

Российская певица Алена Апина совершенно не стесняется своего возраста. Она довольно охотно подчеркивает достоинства своей фигуры пышным декольте или смелыми нарядами. В этот раз на своей странице в Instagram звезда 90-х опубликовала фрагменты фотосессии, где она позирует в костюме из латекса.