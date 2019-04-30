Вт, 30.04.2019
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"Строгая госпожа": 54-летняя Алена Апина снялась в латексном костюме

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Алена Апина

ФОТО: https://www.instagram.com/neapina/

Российская певица Алена Апина совершенно не стесняется своего возраста. Она довольно охотно подчеркивает достоинства своей фигуры пышным декольте или смелыми нарядами. В этот раз на своей странице в Instagram звезда 90-х опубликовала фрагменты фотосессии, где она позирует в костюме из латекса. 

Подписчики певицы поспешили ее поддержать и положительно оценили ее смелую фотосессию. 

"Строгая госпожа, красавица Алёна Апина!", "С каждым годом всё больше расцветаете!", "Красавица!", "Умная, красивая , талантливая и креативная!", "Смело, нагло, по-рокерски!", - писали восторженные поклонники. 

Алена Апина приобрела популярность в 90-х, когда стала солисткой группы "Комбинация", но в 1991 году артистка стала выступать сольно. Самые известные хиты: "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер" и "Лёха".

Напомним, клип 2017 года на песню "Близость" получил массу критики за излишнюю откровенность. 

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