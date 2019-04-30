"Строгая госпожа": 54-летняя Алена Апина снялась в латексном костюме

Российская певица Алена Апина совершенно не стесняется своего возраста. Она довольно охотно подчеркивает достоинства своей фигуры пышным декольте или смелыми нарядами. В этот раз на своей странице в Instagram звезда 90-х опубликовала фрагменты фотосессии, где она позирует в костюме из латекса.
Подписчики певицы поспешили ее поддержать и положительно оценили ее смелую фотосессию.
"Строгая госпожа, красавица Алёна Апина!", "С каждым годом всё больше расцветаете!", "Красавица!", "Умная, красивая , талантливая и креативная!", "Смело, нагло, по-рокерски!", - писали восторженные поклонники.
Алена Апина приобрела популярность в 90-х, когда стала солисткой группы "Комбинация", но в 1991 году артистка стала выступать сольно. Самые известные хиты: "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер" и "Лёха".
Напомним, клип 2017 года на песню "Близость" получил массу критики за излишнюю откровенность.