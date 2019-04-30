Вт, 30.04.2019
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Лидер "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

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Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

ФОТО: twitter.com/Rita_Katz

Глава террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади впервые за несколько лет появился на видео. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.

Последний раз лидер ИГ был запечатлен на видео в 2014 году. Как пишет BBC, тогда он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.

На размещенном террористической группировкой видеоролике аль-Багдади говорит о битве за сирийский город Багуз.

Багуз был последним городом в Сирии, который контролировался ИГ. В марте этого года город удалось полностью расчистить от террористов.

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