Лидер "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

Глава террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади впервые за несколько лет появился на видео. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.
Последний раз лидер ИГ был запечатлен на видео в 2014 году. Как пишет BBC, тогда он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.
1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn— Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г.
На размещенном террористической группировкой видеоролике аль-Багдади говорит о битве за сирийский город Багуз.
Багуз был последним городом в Сирии, который контролировался ИГ. В марте этого года город удалось полностью расчистить от террористов.