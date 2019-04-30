Комиссия Сейма одобрила идею Раймонда Вейониса о детях неграждан

30 апреля комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила инициативу президента Латвии Раймондса Вейониса о прекращении присвоения статуса неграждан детям, родившимся в Латвии.
Президент предложил присваивать статус граждан детям, которые родятся после 1 января 2020 года. Все дети получат латвийское гражданство, если родители не передумают и не дадут ребенку гражданство другой страны.
Сейм начнёт рассматривать этот вопрос в первом чтении 9 мая.
"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - заявлял ранее президент.
Как сообщалось, принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.
Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.
Законопроект предусматривал прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.