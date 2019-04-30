Комиссия Сейма одобрила идею Раймонда Вейониса о детях неграждан

Президент предложил присваивать статус граждан детям, которые родятся после 1 января 2020 года. Все дети получат латвийское гражданство, если родители не передумают и не дадут ребенку гражданство другой страны.

Сейм начнёт рассматривать этот вопрос в первом чтении 9 мая.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - заявлял ранее президент.

Как сообщалось, принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.

Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.