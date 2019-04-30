Зеленского объявили президентом Украины

ЦИК Украины официально объявил политика и шоумена Владимира Зеленского победителем президентских выборов, которые состоялись 21 аперля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.
2,31% бюллетеней ЦИК признал недействительными.
Явка составила 61,37%. В выборах приняли участие 18 миллионов 491 тысяча 840 граждан Украины.
Дату инаугурации Зеленского должна утвердить Верховная Рада. Крайний срок ее проведения — 30 мая.
Ранее сообщалось, что Зеленский обрушился с критикой на ЦИК.