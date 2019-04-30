Вт, 30.04.2019
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Зеленского объявили президентом Украины

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Владимир Зеленский

ФОТО: AP/Scanpix

ЦИК Украины официально объявил политика и шоумена Владимира Зеленского победителем президентских выборов, которые состоялись 21 аперля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. 

Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

2,31% бюллетеней ЦИК признал недействительными.

Явка составила 61,37%. В выборах приняли участие 18 миллионов 491 тысяча 840 граждан Украины.

Дату инаугурации Зеленского должна утвердить Верховная Рада. Крайний срок ее проведения — 30 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский обрушился с критикой на ЦИК

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