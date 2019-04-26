"Победа есть, а полномочий нет": Зеленский обрушился с критикой на ЦИК

По его словам, комиссия делает это, чтобы не допустить роспуска Верховной Рады.

Напомним, итоги выборов стали известны еще 23 апреля, однако окончательные итоги до сих пор не подведены.

"Сейчас происходят странные вещи: победа есть, а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное объявление результатов, чтобы Верховная рада могла затягивать дату инаугурации, чтоб инаугурация была после 27 мая", — заявил Зеленский в видеообращении.

В свою очередь в ЦИК подобному заявлению Зеленского удивлены.

"ЦИК является независимым органом, который осуществляет свои полномочия независимо от других органов государственной власти. ЦИК в течение всего избирательного процесса, демонстрировал свою независимость. Если у кого-то есть сомнения, то хотелось бы знать о каких-то доказательствах", — заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко в интервью украинским СМИ.

Напомним, 18 апреля Владимир Зеленский заявил в интервью "РБК-Украина", что в случае победы на выборах он будет думать о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, он отметил, что хочет действовать по закону, даже если ему это будет невыгодно.