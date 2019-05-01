Видео: Сеть взорвал клип про "лихие 90-е" и шоу-бизнес

Российская ведущая и блогер Ида Галич выпустила музыкальный клип на композицию "Предприниматель", где в юмористическом ключе показала "лихие 90-е" и как в то время создавались поп-звезды.
Действие клипа происходит в 90-е годы. Девушка изображает провинциальную певицу, которая знакомится с бизнесменом в "малиновом пиджаке".
Именно он вкладывает деньги в карьеру красавицы: снимает дорогие клипы и покупает телевизионные эфиры.
Забавно обыгрывается ситуация с конкурсом "Евровидение". После того, как Югославия выставляет певице низкие баллы, предприниматель делает несколько звонков. В результате, Россия объявляет стране эмбарго.
Вероятно, это является отсылкой к участию исполнительницы Алсу в 2000 году от России.
В завершении ролика: покровителя звезды арестовывают, поющую красавицу все забывают, а рекламные афишу уже говорят о новой талантливой исполнительнице - Натали.
Клип "Предприниматель" на момент написание статьи посмотрело свыше 2,3 миллионов человек.
В прочем, этот клип вызывает приступ ностальгии, а также делает отсылки к творчеству Алены Апиной и группы "Комбинация".
Но не все звезды 90-х смогли пережить падение с вершин рокового успеха. К примеру, ранее Русский TVNET писал про исполнительницу эстрадных песен в 90-е годы Наталью Лагоду, более всего известную по хиту "Маленький Будда".