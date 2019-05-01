Видео: Сеть взорвал клип про "лихие 90-е" и шоу-бизнес

Действие клипа происходит в 90-е годы. Девушка изображает провинциальную певицу, которая знакомится с бизнесменом в "малиновом пиджаке".

Именно он вкладывает деньги в карьеру красавицы: снимает дорогие клипы и покупает телевизионные эфиры.

Забавно обыгрывается ситуация с конкурсом "Евровидение". После того, как Югославия выставляет певице низкие баллы, предприниматель делает несколько звонков. В результате, Россия объявляет стране эмбарго.

Вероятно, это является отсылкой к участию исполнительницы Алсу в 2000 году от России.

В завершении ролика: покровителя звезды арестовывают, поющую красавицу все забывают, а рекламные афишу уже говорят о новой талантливой исполнительнице - Натали.

Клип "Предприниматель" на момент написание статьи посмотрело свыше 2,3 миллионов человек.

В прочем, этот клип вызывает приступ ностальгии, а также делает отсылки к творчеству Алены Апиной и группы "Комбинация".