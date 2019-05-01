Виктория Дайнеко шокировала поклонников обнаженной фотографией

Но не все похвалили Дайнеко, остались и такие, кто был не в восторге и не понимали зачем артистке нужно такое публиковать.

Виктория Дайнеко - российская певица и актриса. Стала победительницей на шоу "Фабрика звезд-5". На проекте она стала известной благодаря двум композициям - "Я буду лучше" и "Лейла". После успеха на "Фабрике" и неудачного романа с участником группы "Корни" появился хит "Я просто сразу от тебя уйду". В 2007 году вышел саундтрек к фильму в "В ожидании чуда" - "Фильм не о любви", который моментально стал хитом. В этом же году Вика выпустила совместную песню с фигуристом Алексеем Ягудиным.