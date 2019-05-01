Ср, 1.05.2019
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"Все знали кроме меня": Экс-супруга Меладзе благодарна ему за измену

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ФОТО: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva/ скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Популярный исполнитель Валерий Меладзе был женат более 20 лет на Ирине Малухиной. Женщина родила ему в браке трех дочек. Официальный развод пары состоялся в 2014 году. Певец ушел к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой

Ирина Меладзе (Малухина)

ФОТО: скриншот видео

В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что так все случилось. 

Она призналась, что жить с певцом было непросто. Валерий Меладзе уже тогда жил на две семьи. Как стало потом известно, у Альбины уже был сын от исполнителя, которого он тщательно прятал от журналистов. 

Ирина призналась, что любила и буквально боготворила мужа.

"Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа", - объяснила она. 

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Альбины тогда было уже 3 года.

"Как я поняла потом, все знали все, кроме меня", - призналась она. 

Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью. 

"Для мамы это был шок. Как ребенок, я тоже не предчувствовала, что это может случиться", - вспоминает дочь Меладзе Инга.

Ирина пыталась спасти брак, но Валерий ушел к Альбине. Теперь она уже вспоминает эти происшествия с улыбкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Valentine's Day ❤️❤️❤️🌹🌹🌹. @meladzevalerian

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Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, вес было было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.

Она прекрасно осознает, что сама виновата в том, что их чувства к друг другу ослабели. Ведь для нее приоритетом была семья, а себе как личности она время не уделяла. Альбина же напротив - развивалась и превращалась в звезду. 

"Я абсолютно растворилась в своем мужчине, и у меня не было своей личной жизни — это абсолютно недопустимо. Женщина вообще не должна ни в чем растворяться!" -  подытожила она.

Напомним, у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе двое детей - мальчики Константин и Лука.  

Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Арена Рига

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#осеннеенастроение ❤️

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