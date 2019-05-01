Вейонис: каждый обязан защищать демократическую Латвию

"1 мая для нас всегда будет напоминанием об ответственных решениях, которые мы смогли принять и выполнить, и вдохновением для необходимых решений, которые Латвии еще предстоит принять в будущем", - отметил глава государства.

Президент указал, что государство никогда не перестает совершенствоваться.

"Формирование государства не будет закончено никогда. Всякий раз мы видим все новые возможности для развития Латвии и роста. Лишь мы сами ответственны за нашу Латвию, ведь она будет такой, какой мы ее создадим своими решениями и делами", - подчеркнул Вейонис.

Конституционное собрание было избрано 17-18 апреля 1920 года на всеобщих равноправных прямых закрытых пропорциональных выборах, в которых могли участвовать все граждане Латвии, достигшие 21-летнего возраста.

На первом заседании Конституционного собрания 1 мая 1920 года его председателем был избран Янис Чаксте, позднее ставший также президентом Латвии.

Задачей Конституционного собрания была разработка Конституции Латвии, работа над ней продолжалась почти два года - до 1922 года.

В Конституционном собрании действовала 21 постоянная комиссия. Было проведено 213 заседаний, принято 205 законов и 291 имеющее силу закона правило.