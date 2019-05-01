США: Мадуро был готов сбежать из Венесуэлы, но его остановила Россия

Во вторник, 30 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну во время протестов оппозиции, однако политика от этого отговорила Россия. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Meduza.
"Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов уехать утром, как мы понимаем, но русские сказали ему, что он должен остаться", — подчеркнул Помпео.
Он также добавил, что президент Венесуэлы собирался улететь в Гавану. Сообщается, что Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло эту информацию.
В интервью с CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США специально использует фейки для успешного ведения информационной войны.
"Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны", — отметила она.
Как пишет BBC, Мадуро в своем телеобращении также опроверг заявление Помпео, назвав его "ложью и манипуляцией".
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале "заключительного этапа" операции по свержению действующего президента. В Каракасе снова начались протесты, произошли столкновения участников демонстраций с военными.
По последним данным, в столкновениях пострадали более 70 человек.
Meduza сообщает, что Мадуро заявил о провале попытки госпереворота. Между тем Гуайдо заверил, что демонстрации продолжатся 1 мая.