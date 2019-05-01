Ср, 1.05.2019
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США: Мадуро был готов сбежать из Венесуэлы, но его остановила Россия

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник, 30 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну во время протестов оппозиции, однако политика от этого отговорила Россия. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Meduza.

"Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов уехать утром, как мы понимаем, но русские сказали ему, что он должен остаться", — подчеркнул Помпео.

Он также добавил, что президент Венесуэлы собирался улететь в Гавану. Сообщается, что Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло эту информацию.

В интервью с CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США специально использует фейки для успешного ведения информационной войны.

"Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны", — отметила она.

Как пишет BBC, Мадуро в своем телеобращении также опроверг заявление Помпео, назвав его "ложью и манипуляцией".

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале "заключительного этапа" операции по свержению действующего президента. В Каракасе снова начались протесты, произошли столкновения участников демонстраций с военными.

По последним данным, в столкновениях пострадали более 70 человек.

Meduza сообщает, что Мадуро заявил о провале попытки госпереворота. Между тем Гуайдо заверил, что демонстрации продолжатся 1 мая.

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