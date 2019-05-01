Новейшие документы КГБ будут доступны латвийцам "по записи"

Все заинтересованные в "мешках ЧК" смогут получить доступ к части документов об оперативных делах КГБ.

В дальнейшем через регулярные интервалы времени планируется публиковать также исключенные и предназначенные для уничтожения карточки агентов, резидентов и учета встреч и держателей конспиративных квартир из статистической картотеки агентуры КГБ.

Эта информация не будет помещена на сайте kgb.arhivi.lv, так как на ее публикацию установлены ограничения.

Ознакомиться с этими документами можно будет, заранее подав заявление на просмотр документов в читальне архива по адресу ул. Сканду, 14 по электронной почте vdk.lasitava@arhivi.gov.lv или по тел. 27 022 174.

Как сообщалось ранее, с декабря 2018 года на интернет-сайте kgb.arhivi.lv опубликована часть документов КГБ.