Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил его к 50 неделям тюремного заключения. Об этом сообщает BBC.
Зачитывавший приговор судья отметил: "Очень важно, чтобы никто не был выше закона". В Wikileaks приговор назвали "шокирующим и мстительным".
"Мы серьезно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании", — говорится на странице организации в соцсети Twitter.
Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK.— WikiLeaks (@wikileaks) 1 мая 2019 г.
Дело об экстрадиции Ассанжа будет слушаться в Лондоне в четверг, 2 мая.
Как сообщает BBC, основатель WikiLeaks за все заседание суда сказал лишь несколько слов. На объявление решения суда Ассанж никак не отреагировал.
У зала суда собрались не только журналисты, но и активисты-правозащитники.
Напомним, Ассанж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.
В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.
Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании.
Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.
Недавно стало известно, что Ассанжу в США выдвинуты обвинения, однако их содержание по-прежнему неизвестно.