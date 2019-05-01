Ср, 1.05.2019
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил его к 50 неделям тюремного заключения. Об этом сообщает BBC.

Зачитывавший приговор судья отметил: "Очень важно, чтобы никто не был выше закона". В Wikileaks приговор назвали "шокирующим и мстительным".

"Мы серьезно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании", — говорится на странице организации в соцсети Twitter. 

Дело об экстрадиции Ассанжа будет слушаться в Лондоне в четверг, 2 мая.

Как сообщает BBC, основатель WikiLeaks за все заседание суда сказал лишь несколько слов. На объявление решения суда Ассанж никак не отреагировал.

У зала суда собрались не только журналисты, но и активисты-правозащитники.

Напомним, Ассанж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.

В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.

Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании.

Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.

Недавно стало известно, что Ассанжу в США выдвинуты обвинения, однако их содержание по-прежнему неизвестно. 

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