Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Зачитывавший приговор судья отметил: "Очень важно, чтобы никто не был выше закона". В Wikileaks приговор назвали "шокирующим и мстительным".

"Мы серьезно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании", — говорится на странице организации в соцсети Twitter.

Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK. — WikiLeaks (@wikileaks) 1 мая 2019 г.

Дело об экстрадиции Ассанжа будет слушаться в Лондоне в четверг, 2 мая.

Как сообщает BBC, основатель WikiLeaks за все заседание суда сказал лишь несколько слов. На объявление решения суда Ассанж никак не отреагировал.

У зала суда собрались не только журналисты, но и активисты-правозащитники.

Напомним, Ассанж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.

В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.

Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании.

Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.