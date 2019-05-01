Защитись от инсульта! В 200 аптеках можно будет бесплатно измерить давление

Parsirdi.lv проводит акцию в сотрудничестве с Латвийским обществом кардиологов, Латвийским обществом гипертензии и атеросклероза, Латвийским обществом фармацевтов и ведущими сетями аптек - Apotheka, Benu aptieka, Euroaptieka, Mana Aptieka и Mеness aptieka.

Цель акции - привлечь внимание к одной из наиболее частых причин инсульта и инфаркта - высокому кровяному давлению или артериальной гипертензии (гипертонии).

Во время акции почти в 200 аптеках по всей Латвии жители смогут получить также рекомендации фармацевтов по профилактике и лечению от высокого давления и бесплатные информационные материалы.

В мае планируются также просветительские акции в школах с целью помочь школьникам уговорить своих родителей, бабушек и дедушек проверить кровяное давление и при необходимости начать лечение.

Во время акции все желающие смогут также скачать новое мобильное приложение для контроля за кровяным давлением MyBPControl.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире по меньше мере 1,2 млрд человек страдают гипертензией, из-за вызванных гипертензией осложнений ежедневно умирают 10 млн человек. К 2025 году число пациентов с гипертензией достигнет 1,56 млрд.

В Латвии более чем у 700 000 жителей повышенное кровяное давление.