Ср, 1.05.2019
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Защитись от инсульта! В 200 аптеках можно будет бесплатно измерить давление

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В рамках акции "Май - месяц гипертензии" почти в 200 латвийских аптеках можно будет бесплатно измерить кровяное давление, сообщила агентству LETA руководитель общества пациентов Parsirdi.lv Инесе Мауриня.

Parsirdi.lv проводит акцию в сотрудничестве с Латвийским обществом кардиологов, Латвийским обществом гипертензии и атеросклероза, Латвийским обществом фармацевтов и ведущими сетями аптек - Apotheka, Benu aptieka, Euroaptieka, Mana Aptieka и Mеness aptieka.

Цель акции - привлечь внимание к одной из наиболее частых причин инсульта и инфаркта - высокому кровяному давлению или артериальной гипертензии (гипертонии).

Во время акции почти в 200 аптеках по всей Латвии жители смогут получить также рекомендации фармацевтов по профилактике и лечению от высокого давления и бесплатные информационные материалы.

В мае планируются также просветительские акции в школах с целью помочь школьникам уговорить своих родителей, бабушек и дедушек проверить кровяное давление и при необходимости начать лечение.

Во время акции все желающие смогут также скачать новое мобильное приложение для контроля за кровяным давлением MyBPControl.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире по меньше мере 1,2 млрд человек страдают гипертензией, из-за вызванных гипертензией осложнений ежедневно умирают 10 млн человек. К 2025 году число пациентов с гипертензией достигнет 1,56 млрд.

В Латвии более чем у 700 000 жителей повышенное кровяное давление.

"В профилактике высокого кровяного давления важную роль играет здоровый образ жизни, но стресс и большая рабочая нагрузка могут вызвать повышение давления даже у молодых людей, поэтому даже без существенных симптомов гипертонии рекомендуется хотя бы раз в год измерять кровяное давление и консультироваться с врачом", - подчеркивает Мауриня.

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