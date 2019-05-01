В Латвии вступил в силу закон об "информаторах"

Для защиты "информаторов" конкретные полномочия должен выполнять не только публичный сектор, но и частные предприниматели. Есть надежда, что закон будет больше мотивировать людей сообщать о нарушениях на работе, которые могут отрицательно повлиять на интересы или безопасность общества.

Например, нарушения должностных лиц, коррупция, мошенничество, растрата государственных денег, нарушения публичных закупок и конкуренции, нарушения в сфере окружающей среды, строительства, безопасности труда, здоровья и безопасности.

Главная суть закона — защитить осведомителя. "Информатора" нельзя будет уволить, понизить в должности или уменьшить его зарплату. Закон также защищает семью осведомителя.

"Если все-таки такие последствия возникают, законом предусмотрен ряд гарантий, например, обеспеченная государством юридическая помощь, также предусмотрено освобождение от юридической ответственности в определенных случаях", - заявила соавтор закона об осведомителях Инесе Кушке.

Закона об "информаторах" должны будут придерживаться все государственные и муниципальные учреждения и общества капитала. К частным предприятиям это относится только в том случае, если число сотрудников фирмы составляет хотя бы 50 человек.

Сначала внутри нужно создать местную систему осведомления, куда можно будет жаловаться. Это может быть электронная почта или почтовый ящик. Учреждение или предприятие также должны назначить лицо доверия в коллективе, которое будет рассматривать заявления. Доклад осведомителя получает статус ограниченного доступа, поэтому за слив информации может грозить административный штраф.

"Первой их задачей является зашифровка данных осведомителя, присвоить им какой-либо код, чтобы в дальнейшем при обработке доклада другие бы не знали, кто выступил в качестве "информатора"", - заявила в интервью телеканалу LNT представитель канцелярии президента Зане Озола.

Журналисты отмечают, что многие предприятия, например, Latvijas Valsts meži создали внутреннюю систему осведомления за несколько месяцев до вступления закона в силу. Представители компании подчеркивают, что это ничего не стоит. Возможность "информирования" появилась во внутренней сети предприятия (в интранете - прим.ред.). С ее помощью можно анонимно отправить жалобу.

"Система зашифрована таким образом, что невозможно определить, с какого компьютера или IP-адреса была отправлена жалоба. Это сравнительно простое и достаточно надежное решение", - указал представитель предприятия Томас Котовичс.

Закон предусматривает, что сначала, лицо, получившее сообщение о нарушении, должно обратиться к руководству для решения проблемы внутри учреждения.

"Очень много вещей можно решить внутри коллектива, прежде чем они попадут в поле зрения госинстанций и будет применен штраф, назначены проверки", - отметила Кушке.

Однако, если есть подозрения в том, что руководство такжевовлечено в нарушение, то сообщение должно быть доставлено надзирающим за отраслью или правоохранительным органам, так как в этих учреждениях начали работу специальные контактные пункты осведомления, в том числе и в Госканцелярии.

"Контактный пункт осведомителей в Госканцелярии является местом, куда можно обратиться, когда совсем непонятно, как действовать. Мы можем подсказать, в какое учреждение обращаться в конкретном случае", - пояснил Озола.