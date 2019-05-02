Чт, 2.05.2019
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Известного фотографа задержали по обвинению в изнасиловании

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Работа Игоря Василиадиса

ФОТО: https://www.instagram.com/igor_vasiliadis/

Сообщается, что российского фотографа Игоря Василиадиса задержали по обвинению в изнасиловании. Заявление в полицию написала одна из  моделей, передает канал РЕН ТВ.

 

 

Известно, что 46-летний фотограф задержан в Москве. Заявление в полицию составила одна из моделей, которую Василиадис знал много лет. 

Девушка утверждает, что после ужина в ресторане фотограф пригласил ее к себе домой, и позже изнасиловал.  Сейчас фотограф задержан и доставлен на допрос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almost summer✨ thanks @anastasia.kirikova for photo

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Игорь Василиадис работает в индустрии моды, преимущественно с известными глянцевыми изданиями: VOGUE, Elle, Marie Claire, L’Officiel. 

Игорь отрицает любые обвинения.

"Меня сейчас задержали по навету абсолютнейшему, который ни на чем не основан абсолютно. Да не просто не было, даже близко не было! То есть это конкретный совершенно акт, на деньги ориентированный, мне так кажется", - подчеркнул он.

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Ummm, you say you cool, yeah?🤨 By @timofeykolesnikov

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Christmas heat✨🎄🎅🏻

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