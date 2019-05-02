Известного фотографа задержали по обвинению в изнасиловании

Девушка утверждает, что после ужина в ресторане фотограф пригласил ее к себе домой, и позже изнасиловал. Сейчас фотограф задержан и доставлен на допрос.

"Меня сейчас задержали по навету абсолютнейшему, который ни на чем не основан абсолютно. Да не просто не было, даже близко не было! То есть это конкретный совершенно акт, на деньги ориентированный, мне так кажется", - подчеркнул он.