Расторгнут договор с Rīgas satiksme о проекте трамвая на Сканстес

Ранее в рамках проекта ЦАФД уже выплатило RS 451 тыс. евро, и эти средства RS должно вернуть до 3 августа 2019 года.

ЦАФД проанализировало информацию, предоставленную RS, план действий о рисках внедрения проекта, заключения аудиторской фирмы Ernst&Young Baltic, а также другую доступную информацию о деятельности RS и на этом основании приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Как рассказал директор ЦАФД Марцис Бренцис, решение связано с недопустимо высокими рисками, которые фактически исключают возможность реализовать проект в соответствии с планом и декларировать расходы по проекту Еврокомиссии.

По словам Бренциса, сейчас уже нет возможности реализовать проект в срок, кроме того, RS по-прежнему борется с проблемами в организации труда и управлении проектом, сохраняются подозрения в возможном мошенничестве при закупках. "Напомню, что по отношению к мошенничеству и коррупции в проектах фондов ЕС "нулевая толерантность". Вся совокупность обстоятельств в данный момент ясно указывает, что в рамках фондов ЕС проект не может быть реализован", - сказал Бренцис.

Проект планировалось реализовать к 31 августа 2023 года. До этого срока должны были быть построены или реконструированы трамвайные пути протяженностью 6,6 км, а также закуплено 12 новых низкопольных трамваев.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) ведет уголовный процесс в связи с тремя закупками RS транспортных средств. Среди подавших заявку на поставки трамваев для проекта Сканстес - предприятие "Шкода", которое вовлечено в указанный уголовный процесс.