Чт, 2.05.2019
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Кайминьш отстранен от поста замглавы фракции KPV LV в Сейме

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Артус Кайминьш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 2 мая, депутат Сейма Артус Кайминьш был освобожден от должности заместителя председателя парламентской фракции партии KPV LV, сообщил агентству LETA депутат от KPV LV, председатель комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Каспар Гиргенс.

За освобождение Кайминьша от должности проголосовали большинство из присутствовавших на заседании фракции 11 депутатов.

На собрании членов партии в конце апреля председатель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов заявил, что партии нужна команда, а не единоличный лидер.

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