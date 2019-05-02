Кайминьш отстранен от поста замглавы фракции KPV LV в Сейме

В четверг, 2 мая, депутат Сейма Артус Кайминьш был освобожден от должности заместителя председателя парламентской фракции партии KPV LV, сообщил агентству LETA депутат от KPV LV, председатель комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Каспар Гиргенс.
За освобождение Кайминьша от должности проголосовали большинство из присутствовавших на заседании фракции 11 депутатов.
На собрании членов партии в конце апреля председатель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов заявил, что партии нужна команда, а не единоличный лидер.