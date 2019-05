Новый скандал на Первом канале: звезду вырезали из телеэфира

View this post on Instagram

Сегодня на первом канале показали премию "Шансон года", 20 апреля, в Кремлёвском дворце, я получила в номинацию "Открытие" и спела со сцены “Алёша, Ша!". Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась! @iuriiaksiuta, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости. Думаю, это те самые последствия, о которых меня предупреждали, когда я отказалась БЕСПЛАТНО сниматься в шоу "Три аккорда". Феодальные отношения простираются дальше: в результате моего участия в шоу первого канала "Без страховки" (2015), когда я повредила обе ноги и на три недели выпала из рабочего процесса, канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила???? поддержите пожалуйста 😞