Новый скандал на Первом канале: звезду вырезали из телеэфира

Российская актриса Анастасия Самбурская обвинила руководство Первого канале в предвзятом отношении к артистам. Причиной стало то, что директор музыкального вещания Юрий Аксюта вырезал номер певицы из концерта "Шансон года". Об этом звезда написала на своей Instagram-странице.
Сообщается, что 20 апреля артистка выступила в Кремлевском дворце в рамках премии "Шансон года". Самбурская получила награду в номинации "Открытие года" и исполнила песню "Алёша, Ша!", но в телеэфир этот номер не вошел.
"Из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)!
То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась!" - возмутилась она.
Публикация Самбурской имеет успех и собрала уже свыше 1 млн лайков.
Актриса считает, что ей мстит директор музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта.
"Юрий Аксюта, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости.
Звезда объяснила, что вероятно - это месть, после того, как она отказалась сниматься бесплатно в программе "Три аккорда". Самбурская также напомнила, как на программе без страховки повредила обе ноги, но ей даже не предложили погасить медицинские счета.
"Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила????" - добавила актриса.
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Сегодня на первом канале показали премию "Шансон года", 20 апреля, в Кремлёвском дворце, я получила в номинацию "Открытие" и спела со сцены “Алёша, Ша!". Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась! @iuriiaksiuta, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости. Думаю, это те самые последствия, о которых меня предупреждали, когда я отказалась БЕСПЛАТНО сниматься в шоу "Три аккорда". Феодальные отношения простираются дальше: в результате моего участия в шоу первого канала "Без страховки" (2015), когда я повредила обе ноги и на три недели выпала из рабочего процесса, канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила???? поддержите пожалуйста 😞