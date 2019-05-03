Новый скандал на Первом канале: звезду вырезали из телеэфира

Сообщается, что 20 апреля артистка выступила в Кремлевском дворце в рамках премии "Шансон года". Самбурская получила награду в номинации "Открытие года" и исполнила песню "Алёша, Ша!", но в телеэфир этот номер не вошел.

"Из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)!

То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась!" - возмутилась она.

Публикация Самбурской имеет успех и собрала уже свыше 1 млн лайков.

Актриса считает, что ей мстит директор музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта.

"Юрий Аксюта, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости.

Звезда объяснила, что вероятно - это месть, после того, как она отказалась сниматься бесплатно в программе "Три аккорда". Самбурская также напомнила, как на программе без страховки повредила обе ноги, но ей даже не предложили погасить медицинские счета.