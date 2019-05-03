Только на TVNET: Солист Little Big рассказал, как их обворовали и сожгли аппаратуру

Русский TVNET связался с лидером и солистом Little Big Ильей Прусикиным (Ильич), который рассказал, что же произошло на самом деле.

Музыкант объяснил, что из гримерки была похищена техника и документы. Это произошло накануне концерта. Группа незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, но им не захотели помочь.

"Украли документы и технику из гримерки. Прозвонили в полицию. Полиция сказал: " мы перезвоним вам через 24 часа. Единственное, чем мы вам можем помочь - совет: ходите по району и ищите, вдруг они скинули документы". И вот, вместо концерта, больше половины команды ходили и искало документы", - вспоминает Прусикин.

Таким образом, Музыкантам самим пришлось отправиться на поиски пропавших вещей.

"Понятное дело, если бы они приехали и избавили бы нас от своей работы - мы бы выступили. Но нам пришлось, вместо полиции, ходить и искать это все", - добавил он.

Илья объяснил, что были камеры наблюдения, а пропажа была обнаружена спустя десять минут. Но полиция не захотела приехать.

"Нам пришлось ехать в полицию самим. Они кое-как приняли заявление... Мы не смогли выступить не из-за того, что у нас не было документов, а из-за того, что мы не могли не искать эти документ", - подчеркнул Прусикин.

Документы были украдены только у Антона Лиссова. Поэтому большая часть коллектива смогла лететь дальше на концерт в Копенгагене.

"Антону пришлось через посольство лететь в Россию. Сейчас уже он делает все документы", - добавил Илья.

Музыканты были расстроены случившимся. Директор группы попытался объяснить поклонникам, которые пришли на концерт, что произошел форс-мажор и коллектив не может выйти на сцену. Но вместо поддержки со стороны людей Little Big получили гнев разъяренных фанатов.

"Скажем так, английская публика - она достаточно странная, потому что мы не смогли выступить и вышли объяснять, а нашего директора закидали пивом. Нам еще сожгли аппаратуру на сцене... Такого со мной не было за всю историю моей музыкальной карьеры", - подытожил Илья.

Но исполнитель отметил, что все остальная публика, что латвийская, что немецкая, польская или американская - очень благодарная и умеет "отрываться".

Он добавил, что очень ждет рижского концерта и пообещал "задать жару".

Напомним, 6 мая Little Big выступит в концертном зале Palladium. Билеты можно приобрести во всех кассах Bilešu serviss.



Три сольных альбома, 12 невероятно забавных видео, а также несколько мегахитов превратили эту российскую группу в настоящую международную сенсацию.

На момент написания статьи, последний трек группы - Skibidi собрал более 219 миллионов просмотров на Youtube.