Сб, 18.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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Средневековая культура, рок-музыка и рейв в самом красивом месте Балтии: самые яркие фестивали этого лета

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ФОТО: Instagram

Burning man, Coachella, AFP, Мидберн - музыкальные и творческие фестивали, о которых мировой общественности рассказывать не нужно. Все они проходят с особым размахом, собирая на своих сценах самых популярных артистов и сотни тысяч зрителей и единомышленников. Жителям стран Балтии тоже есть чем гордиться - в течение лета на территории Латвии, Литвы и Эстонии проходят несколько десятков фестивалей. Русский TVNET рассказывает о тех, которые никак нельзя пропустить. 

Латвия

LABA DABA

Когда: 2-4 августа

Где: Лигатне

Это международный музыкальный фестиваль, где можно услышать не только живые выступления, но и диджейские сеты со всего мира, которые играют регги, этно-фолк, рок, электро и другие жанры и их вариации – всего более 60 выступлений!

Подробнее - Здесь.

ZOBENS UN LEMESS

Когда: 6-7 июня

Где: Бауска

Фестиваль, который уже становится традицией. На нем собираются любители фолк музыки, а также тяжелой музыки, которая несет в себе народные мотивы. Как правило, во время мероприятия можно встретить многочисленных латвийских ремесленников, посмотреть средневековые бои на мечах и узнать больше о традиции древних народов Балтии. 

О фестивале подробнее ЗДЕСЬ.
 

POSITIVUS FESTIVAL

Когда: 26-27 июля

Где: Салацгрива

Крупнейший и один из самых важных музыкальных фестивалей в нашей стране. Ежегодно организаторы предлагают высококачественную программу современной музыки, дружественную атмосферу и отличный досуг. POSITIVUS - это не только про музыку, но и про отдых от городской суеты и воссоединение с природой. Фестиваль проходит на берегу моря, что обеспечивает особенную обстановку и позволяет каждому полноценно насладиться драгоценными минутами лета.

В этом году на сцену POSITIVUS поднимутся популярный британский дуэт Disclosure и украинский певец Иван Дорн.

Список всех артистов можно посмотреть ЗДЕСЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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SUMMER SOUND

Когда: 2-3 августа

Где: Лиепая

Фестиваль Summer Sound традиционно является одним из самых масштабных мероприятий лиепайским летом. В течение двух дней на сцене у самого берега моря выступают несколько десятков зарубежных и местных артистов. В этом году зрителей ждет встреча c американской группой советской эмиграции Gogol Bordello, британским диджеем Sigala, а также с любимцами латвийской публики Bermudu divstūris и певицей Айей Андреевой.

С полным списком выступающих можно ознакомиться ЗДЕСЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Литва

KILKIM ŽAIBU XX 

Когда: 21-23 июня

Где: Varniai

Фестиваль тяжелой музыки со своими многолетними традициями, которые связаны с культурой древних балтов. За три дня у любого желающего есть возможность окунуться в неформальную культуру и почувствовать, что значит быть настоящим металхэдом. Фестиваль проходит в красивом месте, на берегу озера, поэтому днем, пока музыкальная программа еще не началась, можно искупаться или покататься на лодке или катамаране. 

Подробнее - здесь

YAGA GATHERING

Когда: 15-19 августа

Где: на берегу озера Спенгла в Варенском районе

Один из лучших псай-трансовых фестивалей Балтии, посвященный музыки, искусству и альтернативному образу жизни, который проводится уже более 15 лет. Место проведения такое же необычное, как и само мероприятие - на полуостров у живописного лесного озера Спенгла съезжаются сообщества свободных художников, музыкантов и перформеров. 

Отдельного внимания заслуживает палаточный городок, который возводят на время мероприятия. На несколько дней вы становитесь членом коммуны, где провозглашают принципы бережного отношения к природе, стремятся к здоровому образу жизни, учат взаимному уважению и практикуют творческую свободу.

Подробнее - ЗДЕСЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эстония

INTO THE VALLEY

Когда: 29 июня - 1 июля

Где: Румму

INTO THE VALLEY - пожалуй, лучший рейв Эстонии. Однако музыка здесь второстепенна и работает в качестве "саундтрека" к причудливому природному ландшафту. Дело в том, что мероприятие проходит на территории карьера Румму - одного из самых красивых мест в странах Балтии. В списке участников обычно самые настоящие легенды хаус- и техно-сцены, а также наиболее интересные андеграундные продюсеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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HARD ROCK LAAGER

Когда: 26-28 июля

Где: Вана-Вигала

Метал-фестиваль, проходящий в Эстониив c 2002 года. Является единственным непрерывно проводящимся в стране фестивалем тяжелого рока и метала, а также крупнейшим фестивалем тяжелой музыки в балтийских странах. Проводится либо в последние выходные июня, либо в первые выходные июля каждого года. Ежегодно фестиваль посещает примерно 2000 человек. Организатором фестиваля является гитарист группы Tharaphita Кайдо Хааванд.

Подробнее о фестивале - Здесь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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foto: @petsialist #hardrocklaager2017

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