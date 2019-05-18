Средневековая культура, рок-музыка и рейв в самом красивом месте Балтии: самые яркие фестивали этого лета

SUMMER SOUND

Когда: 2-3 августа

Где: Лиепая

Фестиваль Summer Sound традиционно является одним из самых масштабных мероприятий лиепайским летом. В течение двух дней на сцене у самого берега моря выступают несколько десятков зарубежных и местных артистов. В этом году зрителей ждет встреча c американской группой советской эмиграции Gogol Bordello, британским диджеем Sigala, а также с любимцами латвийской публики Bermudu divstūris и певицей Айей Андреевой.

С полным списком выступающих можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Литва

KILKIM ŽAIBU XX

Когда: 21-23 июня

Где: Varniai



Фестиваль тяжелой музыки со своими многолетними традициями, которые связаны с культурой древних балтов. За три дня у любого желающего есть возможность окунуться в неформальную культуру и почувствовать, что значит быть настоящим металхэдом. Фестиваль проходит в красивом месте, на берегу озера, поэтому днем, пока музыкальная программа еще не началась, можно искупаться или покататься на лодке или катамаране.



Подробнее - здесь.

YAGA GATHERING

Когда: 15-19 августа

Где: на берегу озера Спенгла в Варенском районе

Один из лучших псай-трансовых фестивалей Балтии, посвященный музыки, искусству и альтернативному образу жизни, который проводится уже более 15 лет. Место проведения такое же необычное, как и само мероприятие - на полуостров у живописного лесного озера Спенгла съезжаются сообщества свободных художников, музыкантов и перформеров.

Отдельного внимания заслуживает палаточный городок, который возводят на время мероприятия. На несколько дней вы становитесь членом коммуны, где провозглашают принципы бережного отношения к природе, стремятся к здоровому образу жизни, учат взаимному уважению и практикуют творческую свободу.

Подробнее - ЗДЕСЬ

Эстония

INTO THE VALLEY

Когда: 29 июня - 1 июля

Где: Румму

INTO THE VALLEY - пожалуй, лучший рейв Эстонии. Однако музыка здесь второстепенна и работает в качестве "саундтрека" к причудливому природному ландшафту. Дело в том, что мероприятие проходит на территории карьера Румму - одного из самых красивых мест в странах Балтии. В списке участников обычно самые настоящие легенды хаус- и техно-сцены, а также наиболее интересные андеграундные продюсеры.

HARD ROCK LAAGER

Когда: 26-28 июля

Где: Вана-Вигала

Метал-фестиваль, проходящий в Эстониив c 2002 года. Является единственным непрерывно проводящимся в стране фестивалем тяжелого рока и метала, а также крупнейшим фестивалем тяжелой музыки в балтийских странах. Проводится либо в последние выходные июня, либо в первые выходные июля каждого года. Ежегодно фестиваль посещает примерно 2000 человек. Организатором фестиваля является гитарист группы Tharaphita Кайдо Хааванд.