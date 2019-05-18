Средневековая культура, рок-музыка и рейв в самом красивом месте Балтии: самые яркие фестивали этого лета

Burning man, Coachella, AFP, Мидберн - музыкальные и творческие фестивали, о которых мировой общественности рассказывать не нужно. Все они проходят с особым размахом, собирая на своих сценах самых популярных артистов и сотни тысяч зрителей и единомышленников. Жителям стран Балтии тоже есть чем гордиться - в течение лета на территории Латвии, Литвы и Эстонии проходят несколько десятков фестивалей. Русский TVNET рассказывает о тех, которые никак нельзя пропустить.
Латвия
LABA DABA
Когда: 2-4 августа
Где: Лигатне
Это международный музыкальный фестиваль, где можно услышать не только живые выступления, но и диджейские сеты со всего мира, которые играют регги, этно-фолк, рок, электро и другие жанры и их вариации – всего более 60 выступлений!
Подробнее - Здесь.
Ardievu, plastmasas glāzes! Ik gadu cenšamies festivāla ietvaros sadarboties ar dažādām organizācijām un projektiem, kas aktualizē jautājumus par vides un dabas aizsardzību. Šogad, draugi, mums ir labas ziņas! Pirmo gadu festivāla bāros dzērieni būs iegādājami vairāk lietojamās glāzēs. 👏🏼🎉Daudz par šo esam apcerējuši un sapņojuši. Mūsu partneris Mežpils alus palīdz idejas īstenot! Ja arī Tev ir labas idejas radošām aktivitātēm, kas izglīto, iepriecina vai bagātina festivāla apmeklētāju pieredzi, piesakies: https://ej.uz/dazadas_aktivitates #zerowaste #labadaba2019 Foto: parmuziku.lv
ZOBENS UN LEMESS
Когда: 6-7 июня
Где: Бауска
Фестиваль, который уже становится традицией. На нем собираются любители фолк музыки, а также тяжелой музыки, которая несет в себе народные мотивы. Как правило, во время мероприятия можно встретить многочисленных латвийских ремесленников, посмотреть средневековые бои на мечах и узнать больше о традиции древних народов Балтии.
О фестивале подробнее ЗДЕСЬ.
Dienas joņo. Drīz piektais #zobensunlemess . Uz tikšanos 7.-9.jūnijā Zemgalē! // The 5th festival "Zobens un lemess"! See you soon🤘💥 Foto: Kristaps Ēberliņš, #zobensunlemess2018 . Biļetes / Tickets - @ticketshoplv #zobensunlemess2019 #ZL2019 #pagan #paganmetal #folkmetal #folk #metalfestival #folkmusik #openairfestival #bauska #latvia #balticstates
POSITIVUS FESTIVAL
Когда: 26-27 июля
Где: Салацгрива
Крупнейший и один из самых важных музыкальных фестивалей в нашей стране. Ежегодно организаторы предлагают высококачественную программу современной музыки, дружественную атмосферу и отличный досуг. POSITIVUS - это не только про музыку, но и про отдых от городской суеты и воссоединение с природой. Фестиваль проходит на берегу моря, что обеспечивает особенную обстановку и позволяет каждому полноценно насладиться драгоценными минутами лета.
В этом году на сцену POSITIVUS поднимутся популярный британский дуэт Disclosure и украинский певец Иван Дорн.
Список всех артистов можно посмотреть ЗДЕСЬ
SUMMER SOUND
Когда: 2-3 августа
Где: Лиепая
Фестиваль Summer Sound традиционно является одним из самых масштабных мероприятий лиепайским летом. В течение двух дней на сцене у самого берега моря выступают несколько десятков зарубежных и местных артистов. В этом году зрителей ждет встреча c американской группой советской эмиграции Gogol Bordello, британским диджеем Sigala, а также с любимцами латвийской публики Bermudu divstūris и певицей Айей Андреевой.
С полным списком выступающих можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Литва
KILKIM ŽAIBU XX
Когда: 21-23 июня
Где: Varniai
Фестиваль тяжелой музыки со своими многолетними традициями, которые связаны с культурой древних балтов. За три дня у любого желающего есть возможность окунуться в неформальную культуру и почувствовать, что значит быть настоящим металхэдом. Фестиваль проходит в красивом месте, на берегу озера, поэтому днем, пока музыкальная программа еще не началась, можно искупаться или покататься на лодке или катамаране.
Подробнее - здесь.
YAGA GATHERING
Когда: 15-19 августа
Где: на берегу озера Спенгла в Варенском районе
Один из лучших псай-трансовых фестивалей Балтии, посвященный музыки, искусству и альтернативному образу жизни, который проводится уже более 15 лет. Место проведения такое же необычное, как и само мероприятие - на полуостров у живописного лесного озера Спенгла съезжаются сообщества свободных художников, музыкантов и перформеров.
Отдельного внимания заслуживает палаточный городок, который возводят на время мероприятия. На несколько дней вы становитесь членом коммуны, где провозглашают принципы бережного отношения к природе, стремятся к здоровому образу жизни, учат взаимному уважению и практикуют творческую свободу.
Подробнее - ЗДЕСЬ
Эстония
INTO THE VALLEY
Когда: 29 июня - 1 июля
Где: Румму
INTO THE VALLEY - пожалуй, лучший рейв Эстонии. Однако музыка здесь второстепенна и работает в качестве "саундтрека" к причудливому природному ландшафту. Дело в том, что мероприятие проходит на территории карьера Румму - одного из самых красивых мест в странах Балтии. В списке участников обычно самые настоящие легенды хаус- и техно-сцены, а также наиболее интересные андеграундные продюсеры.
HARD ROCK LAAGER
Когда: 26-28 июля
Где: Вана-Вигала
Метал-фестиваль, проходящий в Эстониив c 2002 года. Является единственным непрерывно проводящимся в стране фестивалем тяжелого рока и метала, а также крупнейшим фестивалем тяжелой музыки в балтийских странах. Проводится либо в последние выходные июня, либо в первые выходные июля каждого года. Ежегодно фестиваль посещает примерно 2000 человек. Организатором фестиваля является гитарист группы Tharaphita Кайдо Хааванд.
Подробнее о фестивале - Здесь.