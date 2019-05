Средневековая культура, рок-музыка и рейв в самом красивом месте Балтии: самые яркие фестивали этого лета

Ardievu, plastmasas glāzes! Ik gadu cenšamies festivāla ietvaros sadarboties ar dažādām organizācijām un projektiem, kas aktualizē jautājumus par vides un dabas aizsardzību. Šogad, draugi, mums ir labas ziņas! Pirmo gadu festivāla bāros dzērieni būs iegādājami vairāk lietojamās glāzēs. 👏🏼🎉Daudz par šo esam apcerējuši un sapņojuši. Mūsu partneris Mežpils alus palīdz idejas īstenot! Ja arī Tev ir labas idejas radošām aktivitātēm, kas izglīto, iepriecina vai bagātina festivāla apmeklētāju pieredzi, piesakies: https://ej.uz/dazadas_aktivitates #zerowaste #labadaba2019 Foto: parmuziku.lv

