Сексуальная Ольга Серябкина показала аппетитные формы

"Подрубаем holiday mode на полную. И до вечера", - написала звезда под фотографией.

Напомним, 12 апреля Ольге исполнилось всего 34 года, а она уже находится на третьей строчке в топе "100 самых сексуальных женщин России" (по версии журнала Maxim за 2018 год), обогнав Настю Ивлееву и Анну Седокову.