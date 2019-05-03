Пт, 3.05.2019
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Сексуальная Ольга Серябкина показала аппетитные формы

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Ольга Серябкина

ФОТО: instagram.com/serebro_official

Российская исполнительница Ольга Серябкина недавно анонсировала новый альбом и уже дала серию сольных концертов. Сейчас звезда находится в теплых краях и радует своих поклонников смелыми снимками в купальнике.

"Подрубаем holiday mode на полную. И до вечера", - написала звезда под фотографией. 

4 апреля бывшая солистка группы Serebro познакомила поклонников со своим первым сольным альбомом "Косатка в небе".

Напомним, 12 апреля Ольге исполнилось всего 34 года, а она уже находится на третьей строчке в топе "100 самых сексуальных женщин России" (по версии журнала Maxim за 2018 год), обогнав Настю Ивлееву и Анну Седокову. 

Ранее экс-солиска Serebro рассталась с парнем из-за наркотиков и измены.

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