Звезда недели: Одна из самых желанных женщин в шоу-бизнесе - Ольга Серябкина

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Русский TVNET продолжает рубрику "Звезда недели" и рассказывать о самых интересных фактах из биографии звезд. 12 апреля день своего рождения отметила российская певица Ольга Серябкина (псевд. Molly). Широкой аудитории она известна благодаря участию в коллективе Макса Фадеева - Serebro.
12 апреля Ольге исполнилось всего 33 года, а она уже находится на третьей строчке в топе "100 самых сексуальных женщин России" (по версии журнала Maxim за 2018 год), обогнав Настю Ивлееву и Анну Седокову.
Моя песня про тот момент, когда чувства вошли в жизнь слишком неожиданно и будут жить даже без отдачи. Бывает так, что влюбляешься и не знаешь о том, что твой человек в паре. А сердцу уже не прикажешь, но при этом, ты ничего не хочешь разрушать и вторгаться в чужой мир. Сердце нельзя заставить думать. А любовь... Просто прекрасна в любом её проявлении и не нужно пытаться выдирать её с корнем, даже если нет ни единого шанса на взаимность. Нужно хранить это чувство и быть благодарным за то, что оно есть в сердце. Я очень хотела сделать песню об этом и сделала... И она реально создана для репита - меня поймут те, кто сейчас влюблены. Я много пишу про любовь. Потому что для меня это единственная форма измерения всего... Я никогда не представляла себя без этого и хочу жить этим чувством перманентно. Вы спрашивали о том, как у меня получается писать такие тексты, неужели всегда влюблена? Это совершенно не зависит от того, есть рядом кто-то или нет - это внутри. И я пойду на это ещё много раз, даже если будет безответно. И если вам кажется, что у вас нет никого рядом, помните, что я всегда с вами. И люблю безумно. Именно тебя. #molly
В группе Serebro она провела 13 лет (с 2006 по 2019 год).
МИИИНСК! Мой Мимиминск❤️Скоро наконец-то окажусь у вас... Не могу дождаться. Как будто еду домой. Я никогда не рассказывала, но... каждый раз, когда мы приезжаем к вам, я пробую драники в разных заведениях и вообще максимально осваиваю кухню в кахане гораде )) А ещё завтра мы с девчонками пробежимся по всееем магазам с товарами для дома и я, как обычно, увезу с собой целый чемодан. Потому что для меня вся белорусская продукция - маст хэв. Лучшие мои❤️ Затаила дыхание в ожидании нашей встречи. 14 ноября, PRIME HALL. Мне кажется, это будет совершенно особенный концерт за последнее время. Мы вместе у вас в последний раз... Приходите в любом настроении - уйдёте на 100% заряженные, гарантирую... Будет магия. Будет любовь. Билеты по ссылке в сторис, говорят, что осталось чуть-чуть ) #molly
Именно она подарила группе такие хиты как "Мама Люба", "Мало тебя", "Я тебя не отдам", "Перепутала" и другие.
Ольга также пишет песни для других артистов - Emin, Лолита, группы "А’Студио" и "Маяковский" и другие.
Успех девушки не стал случайным, ведь она занималась музыкой и танцами с самого детства. На шоу "Вечерний Ургант" Ольга рассказала, что не мечтала о карьере певицы - она всегда хотела танцевать. Именно это желание ее привело в шоу-бизнес.
Красавица стала работать с исполнителем Ираклием Пирцхалава - была в команде танцоров. Именно тогда ее заметил продюсер Макс Фадеев и спросил про умение петь.
Строгость родителей и преподавателей позволили девушке получить музыкальное образование, которое позже пригодилось в коллективе Фадеева.
Именно в составе группы Serebro Ольга дебютировала в 2007 году на конкурсе "Евровидение", где с синглом "Song #1" девушки заняли третье место.
Прочитала дикую инфу сейчас. Инстаграм будет блочить любой контент, связанный с сексом. Это новая политика FB, в его состав также входит и IG. В общем, всё, что может так или иначе попасть под пункт "неявные сексуальные домогательства" будет заблокировано. За визуал, за текст и даже упоминания вскользь и полунамёки можно будет попасть в бан. И, к слову, некоторые блогеры уже попали под это... Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать своё тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично. Для меня тоже было не так просто прийти к этому, но чем дальше, тем больше я училась этому. Через снимки, где я показываю себя. Не обнаженку и тупо тело, а то, что внутри... И я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией... Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде. Как вы к этому относитесь? Что думаете? И по какой причине теперь нельзя будет постить / обсуждать всё связанное с сексом и сексуальностью? Мне важно знать ваше мнение...#molly @my_dear_petra
Позже Лена Темникова покинула группу и Серябкина стала ее лидирующей солисткой. Темникова довольно негативно вспоминает опыт работы в Serebro, отмечая, что Фадеев активно пропагандировал эротику на сцене и превращал девушек в "сексуальных террористок".
Серябкину подобные сравнения и обвинения, очевидно, не пугают. Тем более, что в 2017 году в интервью журналисте Светлане Данелян она призналась, что в подростковом возрасте была бисексуальна.
Пошатнуть уверенность девушки не смогли даже слухи о предоставлении эскорт-услуг.
Впервые Ольга заявила об уходе из группы в 2018 году.
В тот момент коллектив выпустил синглы "На лицо" (совместно с группой "Хлеб") и "Пятница", а также записанный совместно с продюсером трио Максимом Фадеевым прощальный кавер на песню "Притяженья больше нет". Фадеев решил не заменять одну участницу, а разом сменил весь состав.
Под псевдонимом Molly девушка выступает с 2014 года.
В 2017 году Ольга выпустила свой сборник стихов "Тысяча "М"".
Мне тут пишут, что мои любимые @maximmagazinerussia выбрали меня в тройку самых сексуальных женщин страны. это невероятно приятно!!! Нет слов...😘 Я три раза была на обложке этого потрясного журнала и, честно, это каждый раз особый трепет... Особое состояние - это как будто почувствовать свою женственность на миллион процентов... Просто очень люблю. Спасибо❤️ #molly
4 апреля 2019 года свет увидел дебютный сольный альбом Molly - "Косатка в небе".
Девушка до сих пор темно дружит с другой экс-участницей группы Serebro - Катей Кищук. Она также приехала поздравить Ольгу с днем рождения (девушки поделились моментами своей встречи в сторис).
Ментально я ещё дрейфую между +30 и -15 💦Напишите в комментах ваши самые крутые желания, которые вы загадаете под бой курантов. Я первая - хочу❤ Теперь вы... А ещё я рандомно выберу коммент и подарю свой новый эксклюзивный мерч MOLLY + сборник Тысяча М. Выберу после НГ каникул, так что писать можно долго )) 👇🏾 @wizzluv #molly
Эта съёмка особенная, как и все фотосессии, которые мы делаем для BeautyBackstage. Все они максимально наполнены творчеством и их посыл - сделать что-то нереально интересное. Это слишком красиво. Во многом благодаря команде, и я очень часто работаю в такой компании даже вне таких проектов. Образы, которые мы выбрали, навеяны любовью к Азии. В отличие от последней съёмки, где мне меняли цвет кожи, её можно назвать более лайтовой, тк не было задачи изменить меня радикально... Просто хотелось добавить атмосферу. И главное - я чувствую себя уверенно на площадке в кого бы я не перевоплощалась. И во многом, это заслуга нашей команды. Мы понимаем друг друга и сходимся энергетически, а это важно. Всё-таки красота это такая тонкая энергия, которая зависит от глаз смотрящего. Кому-то нравится одно, другим - другое... но перед Новым Годом это ещё маленький 💝 какая фотка больше нра? PHOTO: @andrey.loos MODEL: @serebro_official HAIRSTYLE: @koshkinaolga_ MAKEUP: @andrey.loos VIDEO: @andrey.loos SPECIAL FOR @beautybackstage_ru
Лапусилюбимые... Хотела сначала написать коротко - без вас бы ничего не получилось... но поняла, что этого мало. Мало любых слов, которые я вам каждый раз говорю. Вы моя главная поддержка во всём, что я делаю. И о том, как сильно вы вдохновляете меня всегда )) спасибо до неба 💗🎄 можно говорить бесконечно... Конечно, больше всего я чувствую вас именно на концертах. И даю слово, что в 2019 их будет оч много... MOLLY❤️ И надеюсь, что вы будете рядом, потому что это так важно. Перед вами я всегда открыта на максимум, поэтому и любовь, и стрелы я чувствую кожей. Я желаю вам только лучшего, только счастья... Хочу, чтобы вы только иногда чувстовали грусть на контрасте... Я посылаю мысленно вам всю любовь, которая во мне есть. С наступающим... И желаю классной ночи сегодня 💋💋💋#molly
Наверное, это первый мой клип, под которым я не читаю комменты, зная, что каждый увидит тут то, что хочет видеть. Я полностью, на 100 доверяю вам и уверена, что вы не скажете лишнего и не найдёте скрытый смысл там, где его и не могло быть... Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так и даже эти кадры - неслучайный набор красивых локаций... Не хочу разбирать подробно метафоры - просто посмотрите клип несколько раз и дойдёте сами. Вся суть для меня в том, что любовь - та же стихия. То, как я маневрирую из жары в холод. От воды к снегу. Также меняются и чувства. Для меня любовь не может быть статичной, всегда должно штормить. И я верю в двойственность. Мне интересно, какой кадр вам понра больше всего? Какой момент любимый? Чек ссылку в закрепах у меня. Пишите тут все, что думаете... тут буду читать. #molly #потомучтолюбовь #❤️
Я действительно очень волновалась сегодня. Учитывая то, что я была и с SEREBRO, и MOLLY, я просто не могла разорваться. Это то, почему я не хотела начинать всё заранее... Но сегодня я чувствовала вашу поддержку и мне было очень.... Мне было офигенно с вами💕... И скоро будет очень много музыки. Несмотря на всё волнение и пр... мне было приятно, что вы пели вместе со мной. Я просто растворилась с вами сегодня. То, что вы поднимали вверх буквы имени, плакаты... для меня это невероятно. Обещаю, что подарю вам всю свою музыку. Всегда буду честной и настоящей. Мне важно вам дарить правду и чувства в голом, чистом виде. Всегда вместе. Всегда любовь. Всегда #MOLLY. #mollyteam ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
1 февраля буду в Краснодаре🎉. Это будет мой ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 🙏🏻. Я приглашаю вас всех, потому что вы обязательно должны там быть со мной. Конечно, я волнуюсь... Постоянно сейчас репетирую... Уверена, что будет офигенно. Реальный праздник. Новое начало. Приходите. Вы первыми услышите мою новую программу, мои песни первыми....... 1 фев, Краснодар, La Villa. Start: 21:00. Я буду там. Люблю.❤️❤️❤️❤️до встречи !!!😍 #molly
Тру стори ДСВ сегодня. Она - готовит ужин, подарок, надевает лучшее белье и ждёт его с работы, чтобы провести лучший вечер. Он - приходит без цветов и говорит, что не будет отмечать этот розовый праздник😭 Кому знакомо? А кто делает из 14 февраля супер романтики? Расскажите. Кто отмечает, а кто нет? И совет для девочек - если оччч хотите, чтобы парни прониклись таким же настроением как у вас в этот день, то @etam знают, как это сделать🍑 Лично мой подарок уже готов. Найдите его на фотке😛 #etam #frenchliberte #valentinestories #molly