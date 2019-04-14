Звезда недели: Одна из самых желанных женщин в шоу-бизнесе - Ольга Серябкина

Позже Лена Темникова покинула группу и Серябкина стала ее лидирующей солисткой. Темникова довольно негативно вспоминает опыт работы в Serebro, отмечая, что Фадеев активно пропагандировал эротику на сцене и превращал девушек в "сексуальных террористок".

Серябкину подобные сравнения и обвинения, очевидно, не пугают. Тем более, что в 2017 году в интервью журналисте Светлане Данелян она призналась, что в подростковом возрасте была бисексуальна.

Пошатнуть уверенность девушки не смогли даже слухи о предоставлении эскорт-услуг.

Впервые Ольга заявила об уходе из группы в 2018 году.

В тот момент коллектив выпустил синглы "На лицо" (совместно с группой "Хлеб") и "Пятница", а также записанный совместно с продюсером трио Максимом Фадеевым прощальный кавер на песню "Притяженья больше нет". Фадеев решил не заменять одну участницу, а разом сменил весь состав.

Под псевдонимом Molly девушка выступает с 2014 года.

В 2017 году Ольга выпустила свой сборник стихов "Тысяча "М"".

4 апреля 2019 года свет увидел дебютный сольный альбом Molly - "Косатка в небе".