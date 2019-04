Звезда недели: Одна из самых желанных женщин в шоу-бизнесе - Ольга Серябкина

Моя песня про тот момент, когда чувства вошли в жизнь слишком неожиданно и будут жить даже без отдачи. Бывает так, что влюбляешься и не знаешь о том, что твой человек в паре. А сердцу уже не прикажешь, но при этом, ты ничего не хочешь разрушать и вторгаться в чужой мир. Сердце нельзя заставить думать. А любовь... Просто прекрасна в любом её проявлении и не нужно пытаться выдирать её с корнем, даже если нет ни единого шанса на взаимность. Нужно хранить это чувство и быть благодарным за то, что оно есть в сердце. Я очень хотела сделать песню об этом и сделала... И она реально создана для репита - меня поймут те, кто сейчас влюблены. Я много пишу про любовь. Потому что для меня это единственная форма измерения всего... Я никогда не представляла себя без этого и хочу жить этим чувством перманентно. Вы спрашивали о том, как у меня получается писать такие тексты, неужели всегда влюблена? Это совершенно не зависит от того, есть рядом кто-то или нет - это внутри. И я пойду на это ещё много раз, даже если будет безответно. И если вам кажется, что у вас нет никого рядом, помните, что я всегда с вами. И люблю безумно. Именно тебя. #molly

A post shared by MOLLY (@serebro_official) on Dec 3, 2018 at 8:41am PST