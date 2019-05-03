В Facebook грядут глобальные изменения: чего ждать пользователям?

Пользователи соцсети уже заметили, что у Facebook немного изменился логотип. Кроме того, создатели решили отказаться от фирменного синего цвета социальной сети. Больше не будет яркой ленты, которая висела над основным экраном. В десктопной версии синий цвет остался только в логотипе, основной же цвет сайта стал белым.

В новостной ленте появится больше контента из групп, в которых состоит пользователь. Люди смогут прямо из ленты делиться картинками и сообщениями со своими друзьями, а также создавать свой контент для групп со своей страницы.

Кроме того, группы получат различные функции. Например, в группах, посвященных здоровью или медицине, участники смогут задавать свои вопросы анонимно.

В сообществах по поиску работы компании смогут воспользоваться шаблоном для оформления вакансии, а претенденты смогут подавать заявки напрямую через Facebook.

Вкладка "События" (уведомления) станет не только сообщать об обновлениях, но и рассказывать о том, что происходит вокруг, давать рекомендации и помогать координировать встречи с друзьями.

Одной из новых функций социальной сети станет поиск друзей по интересам. Функция Meet New Friends предполагает, что Facebook начнет подбирать пользователю друзей по участию в похожих группах, интересам к определенному контенту, общим местам работы, учебы или просто прогулок.

Изменения ждут и Facebook Messenger: в нем основной упор сделан на приватность. Так, в мессенджере появится оконечное (end-to-end) шифрование, которое работает и в Telegram.

Впрочем, это далеко не все нововведения, которые ожидаются в новой версии популярнейшей в мире соцсети.