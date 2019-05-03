Пт, 3.05.2019
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Полный список победителей Billboard Music Awards

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Мадонна , Billboard Music Awards 2019

ФОТО: Reuters/SIPA/EPA/Scanpix

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе прошла ежегодная премия американского издания Bilboard - Billboard Music Awards. Главные награды получили - рэп-исполнитель Дрейк (победа в 12 номинациях). Теперь артист считается рекордсменом этой премии, ведь у него целых 27 наград. 12 статуэток удостоилась и хип-хоп певица Карди Би. Об этом сообщает официальный сайт награды. 

На сцене выступали такие артисты как Тейлор Свифт, Мэрайя Кэри, Ариана Гранде, братья Джонас, Мадонна и корейские звезды BTS.

Список победителей премии Billboard Music Awards 2019:

  • "Артист года" - Дрейк
  • "Лучший новый исполнитель" - Juice WRLD
  • "Лучший певец" - Дрейк

Дрейк

ФОТО: Reuters/SIPA/EPA/Scanpix

  • "Лучшая певица" - Ариана Гранде
  • "Самые продаваемые песни" - Карди Би и Maroon 5, Girls Like You
  • "Лучший гастролер" - Эд Ширан
  • "Лучший исполнитель потоковых песен" - Дрейк
  • "Лучшая группа" - BTS
  • "Лучший артист Billboard 200" - Дрейк
  • "Лучший артист Hot 100" - Дрейк
  • "Лучший исполнитель песен на радио" - Дрейк
  • "Лучший артист в социальных сетях" - BTS
  • "Лучший R&B-исполнитель" - Ella Mai
  • "Лучший R&B-певец" - The Weeknd
  • "Лучший R&B-певица" - Ella Mai
  • "Лучший R&B-тур" - Бейонсе и Джей-Зи
  • "Лучший рэп-певец" - Дрейк
  • "Лучшая рэп-певица" - Карди Би

Карди Би

ФОТО: Reuters/SIPA/EPA/Scanpix

  • "Лучший рэп-тур" - Бейонсе и Джей-Зи
  • "Лучший кантри-исполнитель" - Люк Комбс
  • "Лучший кантри-певец" - Люк Комбс
  • "Лучшая кантри-группа" - Dan + Shay
  • "Лучший кантри-тур" - Кенни Чесни
  • "Лучший кантри-альбом" - Люк Комбс, альбом This One's For You
  • "Лучший рок-исполнитель" - Imagine Dragons
  • "Лучший танцевальный артист" - The Chainsmokers
  • "Лучший альбом Billboard 200" - Дрейк Scorpion
  • "Лучший саундтрек" - The Greatest Showman
  • "Лучший R&B-альбом" - XXXTENTACION, альбом 17
  • "Лучшая R&B-песня" - Ella Mai, Boo'd Up
  • "Лучший рэп-альбом" - Дрейк Scorpion

Mariah Carey

ФОТО: Reuters/SIPA/EPA/Scanpix

  • "Лучшая рэп-песня" - Карди Би, Bad Bunny & J Balvin, I Like It
  • "Лучшая кантри-песня" - Bebe Rexha & Florida Georgia Line, Meant to Be
  • "Лучший танцевальный альбом" - The Chainsmokers, альбом Sick Boy
  • "Лучший рок-альбом" - Panic! At This Disco, альбом Pray For The Wicked
  • "Лучшая рок-песня" - Panic! At This Disco, High Hopes
  • "Лучшая песня на радио" - Maroon 5 и Карди Би,  Girls Like You
  • "Икона" - Мэрайя Кэри

Галерея: Вручение премии Billboard Music Awards 2019

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