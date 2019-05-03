Полный список победителей Billboard Music Awards

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе прошла ежегодная премия американского издания Bilboard - Billboard Music Awards. Главные награды получили - рэп-исполнитель Дрейк (победа в 12 номинациях). Теперь артист считается рекордсменом этой премии, ведь у него целых 27 наград. 12 статуэток удостоилась и хип-хоп певица Карди Би. Об этом сообщает официальный сайт награды.