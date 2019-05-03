Полный список победителей Billboard Music Awards

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе прошла ежегодная премия американского издания Bilboard - Billboard Music Awards. Главные награды получили - рэп-исполнитель Дрейк (победа в 12 номинациях). Теперь артист считается рекордсменом этой премии, ведь у него целых 27 наград. 12 статуэток удостоилась и хип-хоп певица Карди Би. Об этом сообщает официальный сайт награды.
На сцене выступали такие артисты как Тейлор Свифт, Мэрайя Кэри, Ариана Гранде, братья Джонас, Мадонна и корейские звезды BTS.
Список победителей премии Billboard Music Awards 2019:
- "Артист года" - Дрейк
- "Лучший новый исполнитель" - Juice WRLD
- "Лучший певец" - Дрейк
- "Лучшая певица" - Ариана Гранде
- "Самые продаваемые песни" - Карди Би и Maroon 5, Girls Like You
- "Лучший гастролер" - Эд Ширан
- "Лучший исполнитель потоковых песен" - Дрейк
- "Лучшая группа" - BTS
- "Лучший артист Billboard 200" - Дрейк
- "Лучший артист Hot 100" - Дрейк
- "Лучший исполнитель песен на радио" - Дрейк
- "Лучший артист в социальных сетях" - BTS
- "Лучший R&B-исполнитель" - Ella Mai
- "Лучший R&B-певец" - The Weeknd
- "Лучший R&B-певица" - Ella Mai
- "Лучший R&B-тур" - Бейонсе и Джей-Зи
- "Лучший рэп-певец" - Дрейк
- "Лучшая рэп-певица" - Карди Би
- "Лучший рэп-тур" - Бейонсе и Джей-Зи
- "Лучший кантри-исполнитель" - Люк Комбс
- "Лучший кантри-певец" - Люк Комбс
- "Лучшая кантри-группа" - Dan + Shay
- "Лучший кантри-тур" - Кенни Чесни
- "Лучший кантри-альбом" - Люк Комбс, альбом This One's For You
- "Лучший рок-исполнитель" - Imagine Dragons
- "Лучший танцевальный артист" - The Chainsmokers
- "Лучший альбом Billboard 200" - Дрейк Scorpion
- "Лучший саундтрек" - The Greatest Showman
- "Лучший R&B-альбом" - XXXTENTACION, альбом 17
- "Лучшая R&B-песня" - Ella Mai, Boo'd Up
- "Лучший рэп-альбом" - Дрейк Scorpion
- "Лучшая рэп-песня" - Карди Би, Bad Bunny & J Balvin, I Like It
- "Лучшая кантри-песня" - Bebe Rexha & Florida Georgia Line, Meant to Be
- "Лучший танцевальный альбом" - The Chainsmokers, альбом Sick Boy
- "Лучший рок-альбом" - Panic! At This Disco, альбом Pray For The Wicked
- "Лучшая рок-песня" - Panic! At This Disco, High Hopes
- "Лучшая песня на радио" - Maroon 5 и Карди Би, Girls Like You
- "Икона" - Мэрайя Кэри
Галерея: Вручение премии Billboard Music Awards 2019