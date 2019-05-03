Пт, 3.05.2019
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Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

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Питер Мейхью (Peter Mayhew)

ФОТО: AP/Scanpix/ https://www.instagram.com/sergeistillavin/ коллаж Русский TVNET

30 апреля в своем доме в Техасе скончался актер Питер Мейхью (Peter Mayhew), который исполнил роль Чубакки в киносаге "Звездные войны". Артисту было 74 года. Причины смерти не сообщаются. Об этом пишет The Guardian.

До того, как Мейхью стал актером он работал простым санитаром. 

Режиссер Джордж Лукас отмечал, что актер как никто годился для роли чубакки, ведь он был невероятно высок - его рост был 2 метра и 21 сантиметр. 

Питер Мейхью играл Чубакку в IV, V, VI и III эпизодах саги.

В картине "Звездные войны: Пробуждение силы" 2015 года Мейхью уже снимался вместе с дублером - баскетболистом Йонасом Суотамо, а в картине "Звездные войны: Последние джедаи", который вышел в 2017 году, он полностью передал роль Суотамо и был консультантом.

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