Умер актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

До того, как Мейхью стал актером он работал простым санитаром.

Режиссер Джордж Лукас отмечал, что актер как никто годился для роли чубакки, ведь он был невероятно высок - его рост был 2 метра и 21 сантиметр.

В картине "Звездные войны: Пробуждение силы" 2015 года Мейхью уже снимался вместе с дублером - баскетболистом Йонасом Суотамо, а в картине "Звездные войны: Последние джедаи", который вышел в 2017 году, он полностью передал роль Суотамо и был консультантом.