Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за приближающегося циклона
Власти Индии в экстренном порядке эвакуировали 1,2 миллиона человек, которые проживают на побережье Бенгальского залива, из-за циклона "Фани".
В крупнейшем городе региона Колкате закрыт аэропорт, а по всей Индии были отменены около 200 поездов.
Циклон дошел до территории Индии утром 3 мая. Сообщается о двух погибших, задавленных упавшими деревьями.
"Фани" — сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет.
Как сообщает NDTV, "Фани" несет мощные ливни, а скорость ветра в нем может достигать порядка 200 километров в час.
РИА "Новости" сообщали, что жителей размещали в специально оборудованных центрах, образовательных учреждениях и в других устойчивых к непогоде зданиях.
#Digha in #WestBengal is witnessing extremely strong #winds. #CycloneFaniUpdates #cycloneFani #cycloneFani #CyclonicStormFANI #FaniCyclone #FaniUpdates USER GENERATED VIDEO. pic.twitter.com/mVEB8rzKtv— SkymetWeather (@SkymetWeather) May 2, 2019