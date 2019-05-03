Пт, 3.05.2019
Yota Phone в России рекламировали как качественный местный заменитель произведенным в США и Южной Корее "враждебным" телефонам iPhone и Samsung. Следует добавить, что Yota Phone оснащен операционной системой Android от Google. Русский TVNET

Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за приближающегося циклона
Сильнейший за последние 20 лет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Последствия циклона "Идай"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Власти Индии в экстренном порядке эвакуировали 1,2 миллиона человек, которые проживают на побережье Бенгальского залива, из-за циклона "Фани". 

В крупнейшем городе региона Колкате закрыт аэропорт, а по всей Индии были отменены около 200 поездов.

Циклон дошел до территории Индии утром 3 мая. Сообщается о двух погибших, задавленных упавшими деревьями.

"Фани" — сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет.

Как сообщает NDTV, "Фани" несет мощные ливни, а скорость ветра в нем может достигать порядка 200 километров в час. 

РИА "Новости" сообщали, что жителей размещали в специально оборудованных центрах, образовательных учреждениях и в других устойчивых к непогоде зданиях.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ