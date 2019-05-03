Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за приближающегося циклона

В крупнейшем городе региона Колкате закрыт аэропорт, а по всей Индии были отменены около 200 поездов.

Циклон дошел до территории Индии утром 3 мая. Сообщается о двух погибших, задавленных упавшими деревьями.

"Фани" — сильнейший циклон, достигший Индии за последние 20 лет.

Как сообщает NDTV, "Фани" несет мощные ливни, а скорость ветра в нем может достигать порядка 200 километров в час.