Фестиваль Rīgas Ritmi в этом году празднует столетие джаза в Европе

Главными артистами фестиваля в этом году станут Джон Клири (Jon Cleary), Джемисон Росс (Jamison Ross ) и Джудит Хилл (Judith Hill), французская леди фламенко Палома Прадаль (Paloma Pradal), гордость шведской музыки Йона Нильссон (Jonah Nilsson) и объединение музыкантов из трех континентов Freedoms Trio, чьи концерты будут происходить в доме Конгрессов.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, на фестивале будет выступать 19-летний китайский талант и победитель конкурса Riga Jazz Stage - A Bu, сказочный итальянский саксофонист Федерико Милоне (Federico Milone), многообещающая российская певица Кристина Ковалёва, веселое эстонское цыганско-джазовое трио "Титокс", цветные латвийские артисты Агита Рандо (Agita Rando), The Coco'nuts и Radio Trio, а также другие музыканты, предлагающие концерты в "Джаз-клубе VEF", в клубе Kaļķu vārti, в парке отдыха Egle, в джаз-клубе Trompete и Origo Summer Stage.

Билеты на все концерты и вечера импровизации можно приобрести в кассах "Biļešu serviss" или на сайте bilesuserviss.lv. На данный момент также доступен супер-билет на все три главных двойных концерта в доме Конгрессов с 3 по 5 июля на VIP-места, а цена такой карты составляет всего 75 евро.

3 июля сначала состоится концерт норвежских, бразильских и мозамбикских музыкантов "Freedoms Trio", на котором соответственно выступят гитарист Steinar Aadnekvam, басист Rubem Farias и барабанщик Deodato Siquir, но во второй части вечера выступит мастер фанк стиля из Нового Орлеана, родившийся на Британских островах, а так же обладатель премии Грэмми Jon Cleary.

"Девятое чудо света!" так этого вокалиста, пианиста, гитариста и композитора назвала легенда американского блюза - певица Бонни Райтт.

4 июля в доме Конгресс впервые в Прибалтике выступит удивительный американский талант R&B Jamison Ross, выигравший престижный джазовый конкурс Thelonious Monk, как барабанщик, но Грэмми назначен певцом!

"Росс является одновременно талантливым перкуссионистом и одаренным вокалистом, но его величайшим даром является то, что он действительно любит музыку, которую он создает", - пишет американский журнал DownBeat.

Вечером 4 июля выступит блестящая американская вокалистка R&B Judith Hill, которая сотрудничала с Джошем Гробаном (Josh Groban) и Стиви Уандером (Stevie Wonder), Джорджем Бенсоном (George Benson) и Принсом (Prince).

5 июля в Доме Конгресса выступит французская певица Paloma Pradal. Спектакль особенно понравится любителям музыки фламенко. Она предложит приятно шокирующие композиции и инновационные импровизации, различные оттенки фламенко, ритмы сальсы, а также поэтические и захватывающие тексты песен.

Однако во второй половине вечера можно будет насладиться выступлением современной шведской гордости и популярного лидера Dirty Loops - Jonah Nilsson.