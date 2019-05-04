Фестиваль Rīgas Ritmi в этом году празднует столетие джаза в Европе

Фестиваль Rīgas Ritmi в этом году с 2 по 6 июля будет отмечать столетие появления джаза в Европе, предлагая соответствующую музыкальную программу. Концерты и мастер-классы пройдут в семи разных местах столицы.
Главными артистами фестиваля в этом году станут Джон Клири (Jon Cleary), Джемисон Росс (Jamison Ross ) и Джудит Хилл (Judith Hill), французская леди фламенко Палома Прадаль (Paloma Pradal), гордость шведской музыки Йона Нильссон (Jonah Nilsson) и объединение музыкантов из трех континентов Freedoms Trio, чьи концерты будут происходить в доме Конгрессов.
Кроме того, на фестивале будет выступать 19-летний китайский талант и победитель конкурса Riga Jazz Stage - A Bu, сказочный итальянский саксофонист Федерико Милоне (Federico Milone), многообещающая российская певица Кристина Ковалёва, веселое эстонское цыганско-джазовое трио "Титокс", цветные латвийские артисты Агита Рандо (Agita Rando), The Coco'nuts и Radio Trio, а также другие музыканты, предлагающие концерты в "Джаз-клубе VEF", в клубе Kaļķu vārti, в парке отдыха Egle, в джаз-клубе Trompete и Origo Summer Stage.
Билеты на все концерты и вечера импровизации можно приобрести в кассах "Biļešu serviss" или на сайте bilesuserviss.lv. На данный момент также доступен супер-билет на все три главных двойных концерта в доме Конгрессов с 3 по 5 июля на VIP-места, а цена такой карты составляет всего 75 евро.
3 июля сначала состоится концерт норвежских, бразильских и мозамбикских музыкантов "Freedoms Trio", на котором соответственно выступят гитарист Steinar Aadnekvam, басист Rubem Farias и барабанщик Deodato Siquir, но во второй части вечера выступит мастер фанк стиля из Нового Орлеана, родившийся на Британских островах, а так же обладатель премии Грэмми Jon Cleary.
"Девятое чудо света!" так этого вокалиста, пианиста, гитариста и композитора назвала легенда американского блюза - певица Бонни Райтт.
4 июля в доме Конгресс впервые в Прибалтике выступит удивительный американский талант R&B Jamison Ross, выигравший престижный джазовый конкурс Thelonious Monk, как барабанщик, но Грэмми назначен певцом!
"Росс является одновременно талантливым перкуссионистом и одаренным вокалистом, но его величайшим даром является то, что он действительно любит музыку, которую он создает", - пишет американский журнал DownBeat.
Вечером 4 июля выступит блестящая американская вокалистка R&B Judith Hill, которая сотрудничала с Джошем Гробаном (Josh Groban) и Стиви Уандером (Stevie Wonder), Джорджем Бенсоном (George Benson) и Принсом (Prince).
5 июля в Доме Конгресса выступит французская певица Paloma Pradal. Спектакль особенно понравится любителям музыки фламенко. Она предложит приятно шокирующие композиции и инновационные импровизации, различные оттенки фламенко, ритмы сальсы, а также поэтические и захватывающие тексты песен.
Однако во второй половине вечера можно будет насладиться выступлением современной шведской гордости и популярного лидера Dirty Loops - Jonah Nilsson.
"У него идеальный баланс между хорошим творческим потенциалом в правом полушарии мозга и теорией музыки в левом. Это у него в крови. У него один из самых широких диапазонов голоса, который я слышал", - говорит легендарный американский продюсер и музыкант Куинси Джонс (Quincy Jones).
Большое внимание на "Rīgas Ritmi" также уделяется программе обучения. В этом году почти все главные артисты фестиваля выступят с мастер-классами в Латвийской радиостудии 1 с 3 по 6 июля: Jon Cleary, Jamison Ross, Judith Hill, Paloma Pradal и Jonah Nilsson. Мастер-классы обычно собирают большое количество студентов-музыкантов, журналистов и других заинтересованных сторон и проходят по утрам. Более подробная информация о концерте и мастер-классах доступна на официальном сайте фестиваля по адресу rigasritmi.lv.
Фестиваль откроется 2 июля в 6 часов вечера бесплатным концертом на открытой сцене Origo Summer Stage, которая, как следует из названия, будет расположена около торгового центра "Ориго".
Будут выступать отечественные Radio Trio вместе с сопровождающим составом, а также победительница прошлогоднего конкурса Riga Jazz Stage из Санкт-Петербурга Кристина Ковалёва. Бесплатные концерты во время фестиваля также пройдут в парке отдыха Egle и в джазовом клубе Trompete.
"В этом году Rīgas Ritmi отмечает 100-летие с момента появления джазовой музыки в Европе, потому что в 1919 году здесь впервые стали исполнять джазовую музыку артисты из Нового Орлеана Original Dixieland Jazz Band, Sissle & Blake Duo и Southern Syncopated Orchestra, так начиная марш джазовой музыки в Европе", - подчеркивает художественный руководитель фестиваля Марис Бриежкалнс.
"Чтобы отпраздновать это событие, мы пригласили артистов из Нового Орлеана - Джона Клири и нового волшебного таланта Джемисона Росса. Они не только дадут концерты, они также дадут мастер-классы, где мы сможем почувствовать ауру места, где родилась джазовая музыка", - добавляет он.
В следующем году фестиваль Rīgas Ritmi с музыкальной амбицией отметит свое 20-летие.