В Риге с лекцией выступит ведущий "В мире животных" Николай Дроздов

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук. Он ведет еженедельную программу "В мире животных" уже больше сорока лет.

В 1995-ом году передача была удостоена премии "ТЭФИ" как лучшая просветительская программа, а 1996-ом году телеведущий был избран академиком Академии Российского телевидения.

Дроздов первым из ведущих он получил высший российский телеприз - "Золотой Орфей".

Николай Николаевич написал 20 книг и выпустил более двух сотен статей, является одним из 15 консультантов Генерального секретаря ООН по экологии.

В 2014-ом году был избран в Общественную палату РФ.

Предстоящая лекция во многом будет носить импровизационный характер.

Интересные факты о нашем большом мире, подтвержденные научными данными, путешествия и открытия, личные наблюдения, мнения о журналистике и работе на телевидении из первых рук.

Организаторы встречи уточняют, что Николай Николаевич выступает в уникальном жанре "сайнс-стэндап", поэтому вне зависимости от заголовка вечера, слушателей ждет свободное перемещение во времени, пространстве и знаниях.