Пт, 3.05.2019
Yota Phone в России рекламировали как качественный местный заменитель произведенным в США и Южной Корее "враждебным" телефонам iPhone и Samsung. Следует добавить, что Yota Phone оснащен операционной системой Android от Google. Русский TVNET

Трамп и Путин провели беседу по телефону. Она длилась более часа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Путин и Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, которая длилась около часа, со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс передает ТАСС.

В ходе разговора Путин и Трамп обсудили кризис в Венесуэле, обстановку вокруг КНДР и возможность заключения нового многостороннего договора о ядерном оружии.

Президенты также обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого предполагаемые связи между командой Трампа и Москвой не подтвердились.

Представитель Белого дома заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ