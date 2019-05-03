В Латвии впервые граждане третьих стран признаны жертвами торговли людьми

Жертвами стали мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, они были трудоустроены в Латвии фактически без заработной платы.

Все раскрылось после того, как пострадавшие обратились в Государственную инспекцию по труду.

Расследуя ситуацию, был обнаружен целый ряд нарушений со стороны работодателей, поэтому Инспекция приобщила к процессу также и Министерство внутренних дел и подчиненные учреждения, которые признали, что граждане Таджикистана стали жертвами торговли людьми.

Координатор Министерства по вопросам предотвращения торговли людьми Ласма Стабиня признала, что у всех лиц было полное соответствие критериям торговли людьми, а именно -

люди не получали зарплату, жили в принципе в голоде, оставленные без помощи в чужой стране.

К тому же они не знали своих прав в Латвии и не могли вернуться домой. По ее словам, констатированы достаточные обоснования для того, чтобы присвоить им статус жертв торговли людьми.

В Министерстве сообщили, что это первый такой случай в Латвии.

Как ранее писал Русский TVNET, по данным Пограничной службы, число выявляемых в Латвии работников-нелегалов многократно увеличилось за последнее время.

"Если в 2017 году было зафиксировано 100 таких случаев, то в прошлом году таких случаев было уже 370, когда жители третьих стран работают в Латвии без надлежащего разрешения", - рассказала Карина Петерсоне, представитель погранохраны.

Чаще всего такие случаи связаны со строительной отраслью, где наблюдается самая большая нехватка рабочей силы.

По словам главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, как правило, строителей к нам командируют из Литвы и Польши. Они не платят подоходный налог в Латвии. Существуют, как легальные схемы по обходу латвийского трудового законодательства, так и нелегальные.

Перед тем, как взять иностранных работников, латвийская фирма обязана сначала искать рабочие руки внутри страны. Закон запрещает брать на работу иностранцев, если в Латвии есть претенденты на эту вакансию. Работодатель должен подать объявление на местном рынке, вакансия должна быть открыта как минимум месяц. Только после того, как найти кандидата не удалось, можно искать рабочие руки за границей.

Латвийская компания, для того чтобы трудоустроить у себя иностранца обязана платить ему зарплату не ниже средней по стране — сейчас 926 евро в месяц. При этом может принять на работу специалиста из-за рубежа только, когда не смогла найти работника в Латвии.

Однако, если в Латвию приезжает работник из Литвы или Польши, как командировочный, тогда минимальная оплата значительно снижается — платить работнику в командировке нужно не меньше 430 евро. Вот только при этом варианте зачастую применяется нелегальная схема.