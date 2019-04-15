В Латвии растёт число работников - нелегалов. Особенно "на стройке"

Проблему нелегального трудоустройства программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 вскрыла, разбираясь в, казалось бы, обычном конфликте жильцов обычной рижской многоэтажки.

2 апреля между домами 187 и 183 по улице Слокас появились строительные леса. Через некоторое время начались работы по облицовке балконов жестяными листами. Еще через некоторое время у жильцов дома со строителями возник первый конфликт, поскольку в квартиру перестал попадать солнечный свет.

Жильцы написали групповое письмо в Rīgas namu pārvaldnieks с требованием прекратить работы и найти другое решение для балконов.

Но в Rīgas namu pārvaldnieks ответили: это решение - самое эффективное и доступное на данный момент, оно используется в шести домах. Это необходимо, чтобы предотвратить опасность для жителей домов и прохожих, использующих дорогу под домом.

Более того, как рассказали в RNP "Личному делу", предприятие проект не писало, не согласовывало. Согласно договору, это было в компетенции исполнителя работ.

Муниципальная компания объявила конкурс и только с третьей попытки ей удалось найти подрядчика - компанию Bosslex un partneri. За 345 тысяч евро фирма взялась за работу. В рамках договора будут отремонтированы еще 9 домов с похожими проблемами. Но выяснилось, что работы по изменению фасада ведутся без согласования с Рижской стройуправой. Более того, выяснилось, что строители латвийской компании Bosslex un partneri - жители Украины. Они не смогли предъявить разрешение на работу.

Представитель компании BOSSlex un partneri Евгений Голубков не смог ответить "Личному делу" на вопрос, кто должен согласовывать проект в стройуправе - его компания или заказчик, в данном случае — RNP, зато прокомментировал информацию о нелегальных работниках, говорит, у пограничников к нему претензий нет.

В латвийской пограничной службе Русскому вещанию LTV7 сообщили, что во время проверки было констатировано, что три гражданина Украины проводили работы без необходимых для этого трудовых разрешений.

По этому факту начато административное делопроизводство.

По данным пограничной службы, число выявляемых в Латвии работников-нелегалов многократно увеличилось за последнее время.

"Если в 2017 году было зафиксировано 100 таких случаев, то в прошлом году таких случаев было уже 370, когда жители третьих стран работают в Латвии без надлежащего разрешения", - рассказала Карина Петерсоне, представитель погранохраны.

Чаще всего такие случаи связаны со строительной отраслью, где наблюдается самая большая нехватка рабочей силы. По словам главы Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Эндзиньша, как правило, строителей к нам командируют из Литвы и Польши.

Они не платят подоходный налог в Латвии. Существуют, как легальные схемы по обходу латвийского трудового законодательства, так и нелегальные.

Перед тем, как взять иностранных работников, латвийская фирма обязана сначала искать рабочие руки внутри страны. Закон запрещает брать на работу иностранцев, если в Латвии есть претенденты на эту вакансию. Работодатель должен подать объявление на местном рынке, вакансия должна быть открыта как минимум месяц. Только после того, как найти кандидата не удалось, можно искать рабочие руки за границей.

Латвийская компания, для того чтобы трудоустроить у себя иностранца обязана платить ему зарплату не ниже средней по стране — сейчас 926 евро в месяц. При этом может принять на работу специалиста из-за рубежа только, когда не смогла найти работника в Латвии.

Однако, если в Латвию приезжает работник из Литвы или Польши, как командировочный, тогда минимальная оплата значительно снижается — платить работнику в командировке нужно не меньше 430 евро. Вот только при этом варианте зачастую применяется нелегальная схема.

"Нередко в Литве или Польше работодатель трудоустраивает иностранца нелегально и потом присылает к нам, декларируя при этом, что все легально. Но мы можем быстро обмениваться информацией с другими странами, что позволяет нам контролировать ситуацию", - рассказала "Личному делу" Байба Путюкалне, представитель Инспекции по труду.

В Латвийской торгово-промышленной палате считают: надо срочно менять трудовое законодательство, чтобы страна не теряла деньги. Поскольку иностранная рабочая сила все равно проникает в Латвию.