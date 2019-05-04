Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" оказался в больнице с инфарктом

Шеф-редактор программы "Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован с инфарктом. Об этом на своей Instagram-странице сообщила его супруга Анна Бородина. Сейчас страница женщины заблокирована.
"Инфаркт. Это так страшно. Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера - Сашка. Спасибо всем врачам и медсестрам кардиореанимации больницы номер 20. Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого канала и Елене Васильевне Малышевой - всем, кто оперативно вмешался и помог. Вы спасли моего мужа", - приводит слова женщины издание StarHit.ru.
Сообщалось, что мужчина находится в реанимации.
"Он под постоянным наблюдением врачей. И, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда. Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям. Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни. Стрессы не проходят даром", - писала Анна.
Возможной причиной такого стресса стал скандал, который возник после "аномальной" победы дочери Алсу и банкира Яна Абрамова - Микеллы.
В Интернете началась настоящая травля девочки. Проверкой голосов по настоянию Константина Эрнста занимается многолетний партнер Интерпола. По поводу победы Микеллы высказались многие звезды шоу-бизнеса.
Сама Алсу не выходит на связь с прессой, но есть информация, что она готовит заявление.