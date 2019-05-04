Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" оказался в больнице с инфарктом

"Он под постоянным наблюдением врачей. И, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда. Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям. Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни. Стрессы не проходят даром", - писала Анна.