Представитель Алсу впервые прокомментировал результаты конкурса "Голос. Дети"

Помощница популярной исполнительницы Алсу Нина Пономарева впервые отреагировала публично на скандал, который возник после сенсационной победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". Ее слова приводит издание "Комсомольская правда".
Нина Пономарева сообщила, что певице и ее семье стали поступать обвинения и угрозы, не только от недовольных зрителей, но также и коллег по шоу-бизнесу.
На данный момент в социальных сетях началась настоящая травля 10-летней дочери исполнительницы. На портале открыта петиция призывающая лишить Микеллу призов и победы.
На своей странице в Facebook заместитель главного редактора журнала Hello Марина Савельева разместила мнение, где написала, что в финале фальшивили все. Но из таких как Микелла "вырастают Агилеры". Именно под этой публикацией Пономарева оставила текст в котором рассказала, как сейчас живет Алсу и ее родные. В какой ужасе пребывает семья, которую просто травят.
Пономарева считает происходящее несправедливым. Ведь Микелла много работает и мечтала о конкурсе с 5 лет.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Мне вчера целый день названивали более 50 изданий и журналистов, то, количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим и т д из-за простой победы ребёнка!!!! Ребёнка, который мечтал о этом проекте с 5 лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?...", - спросила она.
Как оказалось, команда девочки даже не готовила финальную песню, так как никто не был готов к тому, что люди выберут ее. Это для всех оказалось сюрпризом.
Ранее сообщалось, что мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования. Константин Эрнст пообещал проверить результаты голосования. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.