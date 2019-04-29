Представитель Алсу впервые прокомментировал результаты конкурса "Голос. Дети"

Нина Пономарева сообщила, что певице и ее семье стали поступать обвинения и угрозы, не только от недовольных зрителей, но также и коллег по шоу-бизнесу.

На данный момент в социальных сетях началась настоящая травля 10-летней дочери исполнительницы. На портале открыта петиция призывающая лишить Микеллу призов и победы.

На своей странице в Facebook заместитель главного редактора журнала Hello Марина Савельева разместила мнение, где написала, что в финале фальшивили все. Но из таких как Микелла "вырастают Агилеры". Именно под этой публикацией Пономарева оставила текст в котором рассказала, как сейчас живет Алсу и ее родные. В какой ужасе пребывает семья, которую просто травят.

Пономарева считает происходящее несправедливым. Ведь Микелла много работает и мечтала о конкурсе с 5 лет.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Мне вчера целый день названивали более 50 изданий и журналистов, то, количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей, в том числе от коллег, с которыми мы работаем, общаемся, дружим и т д из-за простой победы ребёнка!!!! Ребёнка, который мечтал о этом проекте с 5 лет. Которая играет на нескольких музыкальных инструментах, которая работает каждый день, которая занимается, поет, танцует и спит и видит себя на сцене. Это справедливо?...", - спросила она.

Как оказалось, команда девочки даже не готовила финальную песню, так как никто не был готов к тому, что люди выберут ее. Это для всех оказалось сюрпризом.

Ранее сообщалось, что мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования. Константин Эрнст пообещал проверить результаты голосования. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.