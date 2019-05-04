"Смерти больше нет": в Риге выступила российская группа IC3PEAK

Московская группа IC3PEAK образовалась в октябре 2013 года, ее участники — Анастасия Креслина и Николай Костылев.

Примечательно, что солистка Креслина родилась в Риге, в латвийской столице она прожила около шести лет. Костылев же является коренным москвичом.

В начале своей карьеры дуэт был частым гостем популярных вечеринок W17CHØU7 и Скотобойня, которые проходили в российской столице.

Первое выступление группы состоялось в Санкт-Петербурге, а второе — на W17CHØU7 в Москве. Тогда на шоу IC3PEAK пришли посмотреть 600 человек. Как отмечала сама Анастасия Креслина в интервью порталу the-flow.ru, на тот момент ей казалось, что это достаточно большая публика.

Однако такие мероприятия лишь положили начало успешной карьере группы — IC3PEAK слушают не только любители витч-хауса и экспериментальной электроники в России, но и во многих государствах по всему миру.

Примечательно, что после выхода второго EP - Vacuum - коллектива первые зарубежные концерты они дали во французских Бордо и Париже (EP группы был выпущен на французском лейбле Stellar Kinematics — прим.ред.), а также в латвийской столице Риге. Сейчас IC3PEAK выступает с концертами в США, Бразилии, Франции, Мексике, Польше, Германии, Швеции и других странах мира.

Сам коллектив IC3PEAK характеризует свое творчество как "аудиовизуальный террор". По словам участников группы, они стремятся максимально воздействовать на слушателя.

IC3PEAK во время своих концертов комбинируют неуютную и порой страшную музыку с мрачным видеоартом. Исполнители считают, что звук обязательно должен иметь визуальное сопровождение.

Как говорят сами участники коллектива, музыка IC3PEAK — это "цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностями для танцев".



В прошлом году в СМИ появилась информация об отмене нескольких концертов группы в России. Также сообщалось о задержании музыкантов.

В Ригу коллектив приехал с презентацией нового альбома "Сказка", в котором представлены песни на остросоциальные темы. Наиболее ярким и узнаваемым является трек "Смерти больше нет".

Перед выступлением группа "мучила" публику темнотой и очень своеобразным аудио, время от времени напоминавшим рев двигателя самолета в момент взлета.

Концерт IC3PEAK начался с англоязычной композиции группы, задавшей основное настроение мероприятию.

Видеоарт с названием группы и искаженными лицами участников, мощный и чистый вокал Креслиной, местами переходящий в ASMR, глубокие и жесткие биты в исполнении Костылева — все эти элементы и создали неповторимое витч-хаус шоу в Studio 69.

IC3PEAK сыграли и свои старые композиции, в частности слушателю могло запомниться исполнение первого трека группы Quartz. Тяжелое, но мелодичное звучание с сильным вокалом, навевает ощущения безнадежности и дискомфорта — даже голос Креслиной порой был похож на крик.



Публика на мероприятии в основном состояла из подростков и молодежи, хотя иногда в зале можно было заметить представителей более взрослого поколения.

В завершении концерта дуэт исполнил свои самые известные русскоязычные хиты — "Грустная сука" и "Смерти больше нет". Последняя, как и некоторые другие песни, сопровождалась видеоартом анатомического сердца. "Смерти больше нет" стала завершающей композицией выступления.

Концерт IC3PEAK длился около часа, однако зрители требовали еще. Примечательно, что обычно исполнители редко выходят на бис, но московский витч-хаус коллектив снова появился на сцене и ответил требованиям фанатов — группа во второй раз сыграла песню "Грустная сука".