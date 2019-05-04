Транспорт курсирует по Деглавскому мосту без инцидентов

Деглавский мост вновь частично открыт для движения сегодня с 5 часов.

По решению Государственной полиции, по мосту разрешено передвигаться только общественному и оперативному транспорту.

Скорость движения транспортных средств не должна превышать 20 км/ч, дистанция между транспортными средствами должна быть не меньше 30 метров. Общая масса одного транспортного средства не должна превышать 30 тонн.

Как сообщила Ахуна-Озола, все водители муниципального предприятия Rīgas satiksme инструктированы об этих условиях.

Как сообщалось, начальник Госполиции Интс Кюзис принял решение частично возобновить движение транспорта по Деглавскому сегодня с 5.00.

В пятницу во второй половине дня Кюзис получил официальное заключение Государственного бюро по контролю за строительством об условиях безопасного использования Деглавского моста.

Около моста по-прежнему дежурят полицейские.

Деглавский мост был закрыт для транспорта с 25 апреля распоряжением министра внутренних дел.

В пятницу, рассмотрев необходимые документы, руководство Рижской думы, департамент сообщения, Рижское городское строительное управление, Госполиция и ГБКС, ознакомившееся с последним техническим заключением предприятия Inženerbūve, решили, что с 4 мая по мосту можно возобновить движение общественного и оперативного транспорта.

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme после принятия решения объявило, что с 4 мая 11-й и 22-й троллейбус, автобусы номер 3, 6, 13, 47, 50, 51 и 52, экспресс-бус номер 338 и ночной маршрут N6 будут снова ходить по основным маршрутам.