Крупные перемены Facebook: эксперты утверждают, что под угрозой безопасность пользователей

Уже совсем скоро социальная сеть Facebook переживет существенные изменения и реорганизацию - ее основатель и руководитель Марк Цукерберг сообщил, что после преобразования Facebook полностью изменит идею коммуникации. Переписка пользователей социальной сети станет более приватной, сообщает MarketWatch.
Во вторник (30 марта) Facebook сообщил, что платформа переживет первую серьезную реорганизацию в своей истории. Впервые с 2004 года будет изменен дизайн как стационарной версии, так и мобильной. Цукерберг указал, что он хочет привлечь пользователей в приватные группы, что, в свою очередь, может уменьшить нежелательный контент.
В своем выступлении на конференции разработчиков Facebook Цукерберг также презентовал новый вид социальной сети - больше не будет синей панели с иконками, а вместо этого будут различные группы значков, на которые пользователь сможет переключаться.
Во время презентации Цукерберг стоял на сцене, где находился огромный экран с надписью "Приватное будущее". Однако эксперты коммуникации весьма скептически относятся к предстоящим переменам. Эксперты сходятся во мнении, что социальная сеть должна работать для лучшей защиты пользовательских данных.
Более усиленная приватность коммуникации может принести больше вреда, чем раньше - человек, сам того не осознавая, сможет раскрыть членам своей группы больше личной информации, чем это было бы необходимо.
"На данный момент мы концентрируемся на создании своего рода цифровой гостиной, где будет возможность приватно коммуницировать со своими сверстниками, и те, кто не являются членами этой группы, ничего не смогут узнать о содержании разговора", сказал Цукерберг.
"При создании групп Facebook не стремятся защищать конфиденциальность пользователей. Независимо от того, на какие темы люди будут говорить - о политике, финансах или религии, социальная сеть будет иметь возможность получать больше данных и информации, чем раньше. Facebook создал идеальную ситуацию - приглашать людей в группы общаться", - говорит Адамс Левин, основатель компании по защите данных и идентификационных данных CyberScout.
Более 400 миллионов из 2,37 миллиарда активных пользователей Facebook уже являются членами отдельных групп по интересам. Когда они начинают обсуждать, например, свои любимые рецепты, они могут неосознанно обнаружить и некоторую информацию, не связанную с кулинарией.
Критики сходятся во мнении, что группы по интересам побуждают людей быть более открытыми и рассказывать о своих увлечениях и интересах. Чем более интимны и приватны разговоры, тем ценнее могут быть получены данные.
В своем посте в Instagram Цукерберг написал, что "в настоящее время происходит трансформация Facebook, и в новой версии группы по интересам будут так же важны, как и друзья в текущей версии".
Также некоторые перемены произойдут в социальной сети Instagram - она станет более безопасной. Цукерберг назвал изменения Facebook "выходом на частную социальную платформу".
Эксперты по коммуникациям считают, что концепт "цифровой гостиной" вызывает тревогу.
"Это действительно комната, только напичканная прослушиваемыми устройствами и камерами видеонаблюдения. Мы не должны забывать, что разговоры, которые организовывает компания Facebook, на самом деле будут подслушаны. Если в нас вселят ложное чувство безопасности, что мы находимся в приватной комнате и можем свободно говорить, то можем сказать то, что никто другой знать не должен", говорит профессор журналистики и коммуникации Карен Ковач.
Она прогнозирует, что чувство конфиденциальности и безопасности может сподвигнуть людей к раскрытию личной информации.
"Мы не должны забывать, что все, что мы публикуем в Интернете, думая, что эта информация является частной, на самом деле доступно каждому. Все это будет существовать очень долго. Facebook собирает данные, которые будут переданы рекламодателям, чтобы предоставить вам более релевантную рекламу, в то время как другие просто могут зафиксировать ваши записи, сделав снимок экрана", - предупреждает Ковач.
В последние годы Facebook оказался на грани большого скандала, особенно после появления новости о передаче данных 87 миллионам пользователей британской компании Cambridge Analytica. После этого случая Facebook получил многочисленные звонки и требования пересмотреть свою политику конфиденциальности и защитить информацию пользователей.
Цукерберг извинился за произошедшее и пообещал, что впредь социальная сеть будет более внимательна. Однако он предупредил, что решения проблемы, возможно, придется ждать долгие годы.
Опровергая страхи и опасения экспертов, представитель Facebook указал, что "социальная сеть регулярно слышит от людей, что они хотели бы сделать группы ключевым компонентом Facebook. Это стало бы ежедневным информационным ресурсом для многих людей, которые могли бы в частном порядке общаться на интересующие темы".
Всем этим утверждениям профессор коммуникации Американского университета в Вашингтоне Арам Синрайх доверять не склонен. Он отмечает, что таким шагом Facebook доказывает, что на самом деле происходит переход к новой бизнес-модели, а не решаются проблемы конфиденциальности.
"Удаление синей полосы с логотипом Facebook является стратегическим шагом, а не жертвой приватности. Другими словами, пользователи будут чувствовать себя более свободно, поскольку Facebook будет выглядеть точно так же, как любой другой веб-сайт", - говорит Синрайх.
В новой версии Facebook меньше внимания будет уделяться новостной ленте, поскольку жалобы пользователей предполагают, что она часто содержит различные типы недопустимого контента и ложные сообщения. Критики отмечают, что группы с закрытыми интересами станут еще лучшей базой для распространения вводящей в заблуждение информации и позволят пользователям делиться более радикальными взглядами.
"Реорганизация демонстрирует, что Facebook был посредником между пользователем и многочисленными коммерческими проектами. Понятно, что при изменении дизайна Facebook хочет стать более удобным и прозрачным - по крайней мере, на первый взгляд", - говорит Синрайх.
Директор Центра цифровой этики Университета Лойолы Бастиан Dанакер считает, что Facebook стремиться адаптироваться к новым технологиям в сфере рекламы.
"Facebook - это замечательный инструмент, который предлагает пользователям разнообразную персонализированную рекламу. Это очень важно, поскольку рекламодателями здесь становятся и сами пользователи. Вот почему для социальной сети важно сохранять доход от рекламы", - говорит Ванакер.