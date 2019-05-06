Крупные перемены Facebook: эксперты утверждают, что под угрозой безопасность пользователей

Во вторник (30 марта) Facebook сообщил, что платформа переживет первую серьезную реорганизацию в своей истории. Впервые с 2004 года будет изменен дизайн как стационарной версии, так и мобильной. Цукерберг указал, что он хочет привлечь пользователей в приватные группы, что, в свою очередь, может уменьшить нежелательный контент.

В своем выступлении на конференции разработчиков Facebook Цукерберг также презентовал новый вид социальной сети - больше не будет синей панели с иконками, а вместо этого будут различные группы значков, на которые пользователь сможет переключаться.

Во время презентации Цукерберг стоял на сцене, где находился огромный экран с надписью "Приватное будущее". Однако эксперты коммуникации весьма скептически относятся к предстоящим переменам. Эксперты сходятся во мнении, что социальная сеть должна работать для лучшей защиты пользовательских данных.

Более усиленная приватность коммуникации может принести больше вреда, чем раньше - человек, сам того не осознавая, сможет раскрыть членам своей группы больше личной информации, чем это было бы необходимо.

"На данный момент мы концентрируемся на создании своего рода цифровой гостиной, где будет возможность приватно коммуницировать со своими сверстниками, и те, кто не являются членами этой группы, ничего не смогут узнать о содержании разговора", сказал Цукерберг.

"При создании групп Facebook не стремятся защищать конфиденциальность пользователей. Независимо от того, на какие темы люди будут говорить - о политике, финансах или религии, социальная сеть будет иметь возможность получать больше данных и информации, чем раньше. Facebook создал идеальную ситуацию - приглашать людей в группы общаться", - говорит Адамс Левин, основатель компании по защите данных и идентификационных данных CyberScout.

Более 400 миллионов из 2,37 миллиарда активных пользователей Facebook уже являются членами отдельных групп по интересам. Когда они начинают обсуждать, например, свои любимые рецепты, они могут неосознанно обнаружить и некоторую информацию, не связанную с кулинарией.

Критики сходятся во мнении, что группы по интересам побуждают людей быть более открытыми и рассказывать о своих увлечениях и интересах. Чем более интимны и приватны разговоры, тем ценнее могут быть получены данные.

В своем посте в Instagram Цукерберг написал, что "в настоящее время происходит трансформация Facebook, и в новой версии группы по интересам будут так же важны, как и друзья в текущей версии".

Также некоторые перемены произойдут в социальной сети Instagram - она станет более безопасной. Цукерберг назвал изменения Facebook "выходом на частную социальную платформу".

Эксперты по коммуникациям считают, что концепт "цифровой гостиной" вызывает тревогу.