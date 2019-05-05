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  • Как две капли воды! В Пакистане не дают прохода официанту - копии Тириона Ланнистера

Как две капли воды! В Пакистане не дают прохода официанту - копии Тириона Ланнистера

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Совершенно неожиданно пришла слава к 25-летнему официанту из Пакистана по имени Рози Хан. Он работает в ресторане Kashmiri в крупном городе Равалпинди, но главное не это, а то, что теперь ему буквально не дают прохода - все хотят сфотографироваться с человеком как две капли воды похожим на Тириона Ланнистера - любимчика из знаменитого сериала "Игра престолов". 

Напомним, первый сезон нашумевшего сериала вышел в 2011 году. Именно в тот момент к официанту стали подходить на улицах люди, прося сделать совместное фото.

Он, кончено, не сразу понял, в чем дело.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отмечается, что многие люди с синдромом Ларона (карликовостью) имеют схожие черты лица, однако в случае с Ханом и Питером Динклэйджем, исполнившим роль Тириона Ланнистера, схожи еще и волосы, усы и борода.

В росте мужчин тоже минимальная разница, всего 3 см.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отмечается, что благодаря внешности официанта в ресторан стало приходить много новых клиентов.

Сам Хан уже привык к своей славе и теперь бы очень хотел встретиться с самим Динклэйджем в реальной жизни.

Галерея: Рози Хан, невероятно похожий на Тириона Ланнистера

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