Пн, 6.05.2019
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Фото: Звезды шоу-бизнеса показали загорелые тела в купальниках

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ФОТО: https://www.instagram.com/annakalash/buzova86/lobodaofficial/ коллаж Русский TVNET

Популярные представительницы российского шоу-бизнеса сейчас находятся в теплых странах, кто-то приехал в Дубаи на фестиваль "Жара", кто-то в Испанию на отдых, а некоторые выбрали турецкие пляжи. Русский TVNET сделал подборку самых "горячих" фотографии знаменитостей, который были опубликованы в майские праздники. 

Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦋🦋🦋 #оченьхорошо 🤤

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Дорвалась 🍭🍭🍭

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🤤

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Рита Дакота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гастроли, которые я заслужила 😍❤️

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Светлана Лобода

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌴

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Глюкоза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнце в Зените 😊🏆

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Ксения Бородина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока Дубай ♥️💋

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Анна Седокова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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#мамабудетдэнсить ❤️

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Анна Калашникова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я очень люблю одеваться стильно и всегда стараюсь продумать свой образ до мелочей! Слева - минимализм и яркие, интересные узоры, а справа модный леопардовый принт с накидкой. Давайте устроим модную битву образов!😻👍 Оба купальника @empire_of_summer💥 ❓1 или 2❓ Какой купальник мне идёт больше?😘 Голосуем!🔻 Ph: @alpsaral #аннакалашникова #аннакалашниковаопрос #опрос #костюм #битваобразов #аннакалашниковаtravel #libertyhotelslykia #turkey

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Настя Каменских

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яна Кошкина

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