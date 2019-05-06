Фото: Звезды шоу-бизнеса показали загорелые тела в купальниках

Популярные представительницы российского шоу-бизнеса сейчас находятся в теплых странах, кто-то приехал в Дубаи на фестиваль "Жара", кто-то в Испанию на отдых, а некоторые выбрали турецкие пляжи. Русский TVNET сделал подборку самых "горячих" фотографии знаменитостей, который были опубликованы в майские праздники.