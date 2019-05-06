Фото: Звезды шоу-бизнеса показали загорелые тела в купальниках

Популярные представительницы российского шоу-бизнеса сейчас находятся в теплых странах, кто-то приехал в Дубаи на фестиваль "Жара", кто-то в Испанию на отдых, а некоторые выбрали турецкие пляжи. Русский TVNET сделал подборку самых "горячих" фотографии знаменитостей, который были опубликованы в майские праздники.
Ольга Бузова
Рита Дакота
Светлана Лобода
Глюкоза
Ксения Бородина
Анна Седокова
Анна Калашникова
Я очень люблю одеваться стильно и всегда стараюсь продумать свой образ до мелочей! Слева - минимализм и яркие, интересные узоры, а справа модный леопардовый принт с накидкой. Давайте устроим модную битву образов!😻👍 Оба купальника @empire_of_summer💥 ❓1 или 2❓ Какой купальник мне идёт больше?😘 Голосуем!🔻 Ph: @alpsaral #аннакалашникова #аннакалашниковаопрос #опрос #костюм #битваобразов #аннакалашниковаtravel #libertyhotelslykia #turkey
Настя Каменских
Яна Кошкина