В Украине назван "печальный факт" о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для экономики страны, и это печальный факт. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт", – подчеркнул депутат.
Парламентарий тоже отметил, что избранный президент "выполнил свою историческую роль", в тот момент, когда одержал победу на выборах президента Украины.
Рабинович также добавил, что жителям Украины нужно "прагматично и головой" голосовать на предстоящих выборах в Раду и выбрать тех, кто установит мир в Украине и сможет вернуть ее в "нормальное экономическое русло".
В минувший вторник ЦИК Украины официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины.
Напомним, что 4 мая Владимир Зеленский побывал в Верховной Раде на встрече с руководителями парламентских фракций, в том числе обсудил с председателем Верховной Рады Андреем Пурубием дату инаугурации.